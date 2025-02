Oficialismo se receta ampliación por Q4 mil 166 millones tras suspensión de artículos del presupuesto 2025

Poco más de 24 horas fueron suficientes para que el Congreso aprobara la ampliación presupuestaria por Q4 mil 166 millones 796 mil 885 solicitada apenas el lunes pasado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, para cubrir los desembolsos comprometidos tras la suspensión provisional de cuatro artículos del presupuesto 2025 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) al haber declarado con lugar parcialmente una acción de inconstitucionalidad presentada por el Cacif.

La ampliación presupuestaria no figuraba en la agenda de este martes 11 de febrero, no obstante, tras fracasar con el intento por aprobar en primer debate la reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para reconocer a las bancadas de diputados independientes, el diputado oficialista Román Castellanos presentó una moción privilegiada para entrar a discutir la ampliación que fue aprobada con 114 votos.

Los Q4 mil 166 millones 796 mil 885 se dividen de la siguiente forma:

Q1 mil 891 millones 796 mil 885 para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), producto de los recursos no ejecutados en la Gran Cruzada por la Nutrición de 2022, que son Q350 millones y los saldos no ejecutados de los recursos extraordinarios no usados el año pasado, equivalentes a Q1 mil 541 millones. Los Codedes ya tienen Q12 mil 370 millones asignados este año.

Q1 mil 625 millones para cubrir los desembolsos para las Clases Pasivas del Estado. En total se necesitaban Q2 mil 125 millones; sin embargo, semanas atrás, el Ministerio de Finanzas publicó una ampliación de saldos de caja para este rubro por Q800 millones, aunque para los diputados existían dudas sobre si tenían vigencia, debido a que se publicó después de la suspensión de la CC.

Q56 millones 500 mil de espacio presupuestario para el Seguro Paramétrico, que serviría para disponer de recursos en casos de emergencia.

Q393 millones 500 mil de espacio presupuestario para el Programa de Reducción de Emisiones (ERPA), conocidos como Bonos de Carbono.

Q200 millones para Servicios de la Deuda Pública.

¿Qué más se aprobó?

El Ministerio de Finanzas aprovechó la solicitud de ampliación para incluir otros temas dentro de la iniciativa de ley.

Contratación de firma

En el artículo 9 de la ampliación presupuestaria, el Ministerio de Finanzas incluyó una petición para que el Congreso le otorgara la facultad de contratar directamente, por medio de la Dirección de Crédito Público, los servicios de asesoría internacional para “mejorar” la calificación de riesgo país, esto con entidades que estén acreditadas en el mercado internacional.

Este artículo fue aprobado con apenas 82 votos, a diferencia del resto que tuvieron mayor apoyo.

Casas del Migrante

En el artículo 8, el Congreso aprobó que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) de sus saldos de caja y bancos de sus ejercicios fiscales anteriores pueda financiar Q7 millones para la atención de migrantes.

Según lo establecido, se otorgará Q1 millón para:

Casa del Migrante Scalabrini, en Ciudad de Guatemala

Casa del Migrante Sin Fronteras, Tecún Umán, San Marcos

Casa del Migrante San José, en Esquipulas, Chiquimula

Casa del Migrante Beatos Tulio y Luis Obdulio, en Puerto Barrios, Izabal

Casa del Migrante Betania, en Santa Elena, Petén

Casa del Migrante Belén, en El Ceibo, Petén

Casa Siloé, en Ciudad de Guatemala

No aprobados

Vivienda

El Ministerio de Finanzas pretendía incluir el artículo 7, con el cual buscaba que el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda (FAPRIVI) pudiera otorgar mecanismos financieros a personas individuales o jurídicas que posean empresas que se dediquen al desarrollo de proyectos habitacionales. Algunos diputados cuestionaron que se quería ayudar a las desarrolladoras, en lugar de a los usuarios, por lo cual se improbó el artículo.

Salud

Los diputados tampoco aprobaron una reforma al artículo 140 del presupuesto 2025, con la que se buscaba facultar al Ministerio de Salud para hacer readecuaciones que permitieran financiar el incremento salarial para todo el personal y continuar con el proceso de dotación de personal permanente, así como un aumento para los estudiantes de Medicina, Ciencias de la Salud y Ciencias Médicas en EPS, lo cual está vigente desde el año pasado con el presupuesto 2025.

Sin embargo, los diputados se mostraron en desacuerdo, ya que señalan que la dotación de personal permanente se haría con base en los criterios de la Oficina Nacional de Servicio Civil, por lo que creen que esas condiciones serían discrecionales.

Los diputados oficialistas justificaron que ya existe un diálogo con los sindicatos, pero que este artículo abre la brecha para la dignificación del sector de la salud, sin comprometer todos los recursos del Ministerio.

Este tema provocó que al final de la sesión las diputadas del oficialismo discutieran con la parlamentaria Evelyn Morataya.

Con la aprobación de la ampliación presupuestaria se derogan los artículos 118, 130, 135 y 137 del presupuesto 2025, que fueron suspendidos provisionalmente por la CC.

Derivado de la forma en la que se presentó la ampliación presupuestaria, según los diputados de la bancada Vos, solicitarán la interpelación del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.