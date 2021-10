Oficialistas programan elección de Junta Directiva 2022-2023 y Allan Rodríguez dice que “no es porque haya ansia”

La alianza oficialista logró el respaldo en la instancia de Jefes de Bloque del domingo, donde 10 bancadas de 19 representadas en el Congreso respaldaron la propuesta de agenda.

Se trata de los bloques Vamos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Prosperidad Ciudadana y Bienestar Nacional (Bien), Podemos, Todos, FCN Nación, Valor y Visión con Valores (Viva), bancada presentó a sus nuevos jefe y subjefe de bancada; Hellen Ajcip y Aníbal Rojas.

La reunión de Jefes de Bloque de este domingo fue convocada para las 11 de la mañana, pero comenzó con cerca de dos horas de retraso y sin la presencia de diputados de la oposición y la nueva “derecha digna”.

Entre estas bancadas se encuentra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Movimiento Semilla, Winaq, URNG Maíz, MLP, Victoria, Compromiso Renovación y Orden (Creo), Partido Humanista y Partido Unionista.

“No es porque haya prisa”

El último día que tiene el Congreso para la elección de su Junta Directiva es el 14 de enero, pero la alianza oficial afirma que es prudente celebrar esta elección para hacer que la agenda legislativa camine.

Allan Rodríguez, presidente del Congreso, asegura que los diputados de oposición son los responsables de los retrasos y ataques políticos sin sentido, todo porque desean ocupar la presidencia del Congreso.

“No es porque haya prisa, porque haya ansias. Es porque la semana pasada no pudimos sesionar como Pleno, derivado que algunos Jefes de Bloque, como estrategia de cara a la Junta Directiva, comenzaron a hacer sus maniobras desintegrando la instancia”, indicó el parlamentario.

Rodríguez añadió: “se decidió incluir ya el punto de la elección de la Junta Directiva porque ‘al mal tiempo darle prisa’, ya que ese ha sido el argumento, la lucha y el motivo por descalificaciones, ataques y estancamiento de la agenda”.

Por definir candidato

Pese a que la elección está prevista para este lunes, el presidente Rodríguez asegura que aún no está definido quién va a liderar la planilla oficial.

Los rumores del Palacio Legislativo apuntan que Rodríguez desea continuar el puesto, pero su desgaste podría traer complicaciones a la gestión de Gobierno por lo que se analizaría impulsar a la diputada Shirley Rivera como presidenta.

“No se ha definido, hoy sostendremos una reunión por la noche con el bloque legislativo de Vamos, donde vamos a estar definiendo quién será la persona designada por la bancada oficial para poder encabezar esta planilla”, explicó e diputado.

Rechazan compra de votos

Allan Rodríguez dijo que las denuncias sobre supuestas negociaciones políticas bajo la mesa que han señalado los bloques de oposición carecen de sustento. El presidente del Legislativo invitó a los legisladores a que presenten sus denuncias formalmente ante el Ministerio Público (MP).

“Desde Orlando Blanco hasta el último, que pongan sus denuncias, que demuestren lo que durante años han tomado como práctica cobardemente tratando de ensuciar cualquier elección. Aquí es fácil decir cualquier cosa pero lo que se demuestra y lo que se ve, se cree”, respondió.

Rodríguez afirmó que esas denuncias no se van a presentar porque la oposición ya no tiene a la justicia de su lado. “Antes, él -Orlando Blanco- tenía una magistrada aliada en la CC que le decía ‘amén’ a todo lo que él decía. Hoy hemos visto que la justicia ha cambiado y es justa. El manejo del sector justicia con alianza con mujeres se han dedicado a manipular el sistema de justicia y ustedes saben a quién me refiero, pues ha traído en decadencia al país”.

El diputado Blanco denunció públicamente que la alianza oficialista está ofreciendo Q250 mil por voto a favor de la planilla oficial, así mismo un paquete de reformas a la ley electoral para garantizar a los diputados el transfuguismo de cara a las próximas elecciones generales.