Oposición a Walter Mazariegos hace bloqueo en la Aguilar Batres y USAC refuerza controles de seguridad en el campus central

Encapuchados que se identifican como estudiantes de la USAC bloquearon la calzada Aguilar Batres, como parte de una medida de rechazo contra el rector Walter Mazariegos, que buscará un nuevo mandato el 1 de julio.

Las autoridades de tránsito reportan que el grupo de manifestantes colocó llantas a la altura de la 29 calle de la zona 12, lo que obliga a conductores tomar rutas alternas.

Walter Mazariegos fue reelecto como rector el 8 de abril de este año en Antigua Guatemala, en un evento de votaciones donde fue excluida la mayor cantidad de electores de oposición que ponían en duda su continuidad.

Pero el Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió no acreditar a la mayor cantidad de opositores, lo que puso la balanza del lado del rector quien logró ser declarado reelecto para un nuevo periodo de cuatro años.

“Los dignos estudiantes hoy exigimos nada más y nada menos el derecho a tener una educación presencial, publica, digna para todos los guatemaltecos. Actualmente el narco-usurpador Walter Mazariegos ha tomado las instalaciones de la USAC”, declaró uno de los manifestantes.

El hombre no quiso identificarse, y portando el rostro cubierto, indicó que vendrán más acciones pero que necesitan el apoyo de la ciudadanía, “ya fallaron todas las instancias del gobierno de Guatemala”.

La medida afecta el tránsito en la zona 12. Fotografía: Prensa Libre.

El bloqueo hizo que se viera afectado el servicio de la línea 12 del Transmetro, afectando las estaciones del Trébol Norte a Plaza Municipal, según informó en sus redes sociales Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra.

Revisan vehículos

Grupos de oposición a Mazariegos también reportaron que, en el ingreso al Campus Central de la USAC, en la zona 12, se reforzaron los controles de seguridad.

Los reportes dan cuenta que se le está pidiendo a cada conductor que busca ingresar a la USAC que abra el baúl de su vehículo, mientras que personal de seguridad de la universidad hace una inspección.

Actualmente la USAC no tiene clases presenciales por medidas que dispuso el CSU en el marco de la elección de rector, argumentando trabajos en el campus central.

Los que si están llegando de manera presencial son los trabajadores de la casa de estudios, que la semana pasada protagonizaron manifestaciones en respaldo al rector Walter Mazariegos.

Sin finiquito

Walter Mazariegos mantiene a la fecha 17 denuncias ante el Ministerio Público (MP), entre ellas señalamientos hechos por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esas denuncias hacen que Mazariegos no tenga finiquito desde el momento que fue candidato para la rectoría de la USAC el pasado 8 de abril, que a criterio de grupos de oposición lo hacían no apto para participar.

Walter Mazariegos presidió la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Pero pese a ese requerimiento las autoridades universitarias obviaron el requisito, dando paso a su reelección, pero ahora, a un día de tener que tomar posesión, Mazariegos no tiene el documento que emite la CGC.

Para optar al cargo, según el análisis de distintos abogados, es necesario que Mazariegos acredite tener finiquito, de lo contrario no podría tomar posesión para el periodo 2026-2030.

Algunos analistas consideran que Mazariegos buscará obligar a la CGC con la emisión del finiquito por medio de un amparo, pero también una reforma a reglamentos de la USAC afianzan la continuidad del rector.

El reglamento que fue modificado en 2025 da cuenta que si no existe un sustituto legítimamente electo la autoridad o representante universitario continuará en funciones, regla a la que no es ajeno el puesto de rector lo que afianza por alguna u otra manera la continuidad de Mazariegos en el cargo.