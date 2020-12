Oposición duda de la eficacia del estado de Calamidad

El segundo debate para la posible ampliación del estado de Calamidad esta prevista para las 10 de la mañana. Fotografía: Congreso.

El Pleno de diputados decidió no aprobar de urgencia nacional la continuidad del estado de Calamidad, principalmente por rechazar el trabajo que ha tenido la administración de Alejandro Giammattei en la atención de los miles de damnificados tras el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota.

La medida está siendo propuesta, para diciembre, en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Petén y Huehuetenango; regiones en las que continúan poblados incomunicados y sin acceso a alimentos.

Aunque la convocatoria fue para las 10 de la mañana, la sesión de Pleno se extendió hasta la tarde de ayer, la queja recurrente entre aquellos diputados que se niegan a apoyar la medida, así como en aquellos que consideran hacerlo, pero con condiciones, fue una: No hay información oficial.

El Ejecutivo está en la obligación de trasladar un informe circunstanciado al Congreso, para explicar en qué se han gastado los recursos durante el estado de Calamidad, pero ese documento no ha llegado al parlamento.

Muchos diputados aseguran que conocen que la crisis persiste porque han mantenido comunicación con algunos comunitarios y porque están al pendiente de los medios de comunicación, ya que la presidencia ha permanecido en silencio.

Piden cuentas

La mayoría de diputados están conscientes que es necesario seguir con el estado de calamidad por los daños que causaron las tormentas, pero no están dispuestos en dar a manos llenas los recursos a la presidencia.

La diputada Evelyn Morataya, de Bienestar Nacional (Bien), aseguró que hay varios poblados que siguen sin recibir alimentos a un mes que la primera tormenta golpeó a Guatemala, por lo que está dispuesta en apoyar el estado de Calamidad toda vez se garantice un trabajo eficiente, que a la fecha asegura no se ha visto.

“No es un favor lo que le estoy haciendo al gobierno, no es un cheque en blanco más para que hagan con los recursos del Estado lo que les da la gana, es para que apoyen a estas comunidades que están pasando grandes necesidades, necesidades que ya arrastraban desde tiempo atrás, por la pandemia, pero que ahora han venido a agravarse por estas tormentas tropicales”, argumentó la congresista.

En un sentido similar opinó el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista, quien manifestó estar molesto por la forma en que el Ejecutivo ha abordado la crisis, pero señaló que si es necesario continuar con las medidas.

“Sabemos que está justificada por lo que podemos ver, por lo que podemos oír, pero no por lo que nos dicen oficialmente las personas del Ejecutivo, yo pregunto ¿En dónde está el presidente? Ni visto ni oído. Aquí está el Congreso reunido, 123 diputados llevando a cabo nuestra labor, cumpliendo con nuestras funciones, con nuestra responsabilidad, sabiendo que el pueblo de Guatemala en este momento está sufriendo”, señaló.

Pero algunos diputados dijeron abiertamente que no es aconsejable continuar con el estado de Calamidad, porque no existe una garantía de transparencia en el uso de los recursos públicos.

“No tenemos ni siquiera un informe que siquiera nos diga que cantidades se han utilizado, en donde se han utilizado y a quienes les ha llegado, creo que no tenemos que estar prorrogando estados de calamidad que es la única forma como este gobierno se ha desempeñado desde el 14 de enero”, refirió Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

En el mismo sentido rechazó la prorroga Cornelio García, jefe de bloque del partido Todos, “se puede prestar a una serie de malos manejos y que no llegue a la población, lo más importante es el apoyo a la población y no quitar los candados para hacer compras directas que se puedan manejar mal, por eso no lo apoyamos”.

Respaldan a Giammattei

Las bancadas aliadas al oficialismo manifestaron la necesidad que el Congreso ratifique el estado de Calamidad, para que las autoridades cuenten con las herramientas de ley para atender la emergencia, pero sus argumentos no bastaron para alcanzar la mayoría absoluta y que el tema se definiera en una sola sesión.

“La gente merece hoy pasar una buena navidad, pasar una navidad no tan desastrosa como lo ha sido este año; infame, perverso, un año que nadie planificó porque estuvo y está en las manos de Dios. Yo no escogí la pandemia, ustedes tampoco las tormentas, es algo que obedece al destino y al creador (…) votar en contra del estado de Calamidad no es darle la espalda al gobierno, porque distinto es enarbolar una bandera a la plaza para pedir una renuncia, que darle la espalda al pueblo el día de hoy”, fundamentó Carlos Roberto Calderón, del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

Rudio Lecsan Mérida, jefe de bloque de Partido Humanista, tuvo una postura similar, “sí que nos ha llovido sobre mojado, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber darle al Organismo Ejecutivo las condiciones necesarias para que puedan atender este tipo de hechos, esto no es algo provocado por la población, no podemos convertir un hecho natural en una discusión politizada”.

Otras quejas

A demás de la poca transparencia hubo otras quejas por parte de diputados, tanto de oposición como oficialistas. Juan Carlos Rivera, jefe de bloque del Partido Victoria, manifestó que muchos legisladores han posado en fotografías repartiendo los alimentos que donó el gobierno de El Salvador, señalando la necesidad de entregar insumos aprobados por la pandemia que permanecen en bodegas.

“No vamos a darle un cheque en blanco al gobierno, el pueblo de Guatemala tiene necesidad, tiene hambre, necesita que llegue la bolsa de alimentos que aprobamos por la pandemia del Covid – 19, que lleva arrocito y frijolito, porque el guatemalteco come frijol”, dijo.

A su vez el diputado Armando Castillo, de Visión con Valores (Viva), pidió la destitución de Jorge Estuardo Rodas, viceministro en Seguridad Alimentaria y Nutricional, por considerar que no se está dando la respuesta necesaria durante la emergencia.

“Porque constantemente, mes a mes, ha estado demostrando su incapacidad, sabemos que no le hace bien al ministerio de Agricultura, no le hace bien al gobierno, pero especialmente no le hace bien al pueblo de Guatemala. Tener un funcionario que aun habiéndole autorizado los recursos tenga bodegas llenas de alimentos y no haya sido capaz de repartirlo”, precisó.

Para hoy el Congreso fue convocado nuevamente de emergencia para conocer la prórroga del estado de Calamidad en su segunda lectura.