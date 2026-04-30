Pai Ela Escobar Pérez asume la Dirección General de Transportes tras relevo de autoridades

La Dirección General de Transportes (DGT) oficializó este jueves 30 de abril el cambio de autoridades, con la designación de la abogada Pai Ela Escobar Pérez como nueva directora general de la institución.

De acuerdo con un comunicado, el relevo ocurre en un contexto en el que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) impulsa acciones para modernizar el sistema de transporte, aunque persisten desafíos en la calidad del servicio y en la regulación del sector.

Escobar Pérez asume el cargo con la tarea de dar seguimiento a proyectos en curso, entre estos la digitalización de trámites y el fortalecimiento de los controles internos. Según información oficial, la nueva funcionaria buscará consolidar avances y mejorar la atención a usuarios.

El anterior director, Mynor Estuardo González, pasará a formar parte del Viceministerio de Transportes como asesor. De acuerdo con el CIV, participará en el impulso de la Ley General de Transporte Terrestre, una normativa que aún no ha sido aprobada y cuyo avance, según la institución, alcanza el 30%.

Entre las prioridades anunciadas por la nueva directora se encuentran la agilización de procesos, la automatización de servicios y el fortalecimiento institucional. No obstante, expertos advierten que estos objetivos deberán traducirse en mejoras concretas para los usuarios, especialmente en temas como tiempos de espera, seguridad y cobertura.

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