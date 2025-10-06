Papa León XIV recibirá a Bernardo Arévalo en audiencia privada el sábado en El Vaticano

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, viajará esta semana a Bruselas, Bélgica, para participar en el Foro Global Gateway, organizado por la Comisión Europea, y posteriormente sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV, el sábado 11 de octubre.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, detalló este lunes 6 de septiembre que la intervención del mandatario en el foro está prevista para el miércoles.

El evento fue anunciado recientemente en Nueva York, Estados Unidos, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen, con quien Arévalo sostuvo una reunión bilateral durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Palomo explicó que el Foro Global Gateway estará enfocado en la atracción de inversiones, con la participación de jefes de Estado, líderes empresariales y banqueros de Europa y Latinoamérica.

“Se sostendrán importantes reuniones con jefes de Estado y la presidenta de la Comisión Europea”, subrayó el portavoz del Gobierno.

Según añadió Palomo, el jueves y viernes de esta semana se llevarán a cabo en Bruselas jornadas de trabajo en las que participará el presidente guatemalteco.

Tras su participación en ese evento, Arévalo de León viajará a la Ciudad del Vaticano para sostener una audiencia privada con el papa León XIV.

Palomo no detalló qué funcionarios acompañarán al mandatario a Bruselas ni a la audiencia con el Pontífice, programada para el sábado 11 de octubre.

