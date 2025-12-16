Pedro Martínez asume el Viceministerio de Infraestructura en medio de desafíos en ejecución vial

Pedro Roberto Martínez Fuentes fue nombrado viceministro de Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó este martes 16 de diciembre la cartera, que señala que su incorporación refuerza el enfoque técnico del Gobierno en materia de obras públicas.

Se informó que Martínez es ingeniero civil con especialización en geología y cuenta con experiencia en todo el ciclo de proyectos de infraestructura vial, desde el diseño geométrico y la formulación técnica hasta la supervisión, evaluación y coordinación ejecutiva.

Según el CIV, en su trayectoria profesional ha desempeñado funciones en la supervisión de obras, control de calidad, seguimiento contractual y verificación de costos en proyectos de diversa complejidad. Además, posee formación complementaria en gestión de proyectos, administración pública y normativa técnica y legal aplicada a la obra pública.

En un comunicado, el CIV señala que su nombramiento tiene como objetivo fortalecer la ejecución de proyectos estratégicos, con énfasis en la eficiencia, el cumplimiento y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

Damos la bienvenida a Pedro Martínez, quien se incorpora como Viceministro de Infraestructura del @CIV_Guatemala.

Su formación y amplia experiencia en proyectos de infraestructura vial fortalecen el trabajo técnico e institucional al servicio del pueblo digno de Guatemala. 🇬🇹 pic.twitter.com/adEplhqOjB — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) December 17, 2025

