Presidencia devuelve expedientes de aspirantes a fiscal general tras fallo de la CC que obliga a repetir evaluación

La Secretaría General de la Presidencia devolvió a la Comisión de Postulación este jueves 23 de abril la nómina de seis aspirantes a fiscal general, en cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena reevaluar el proceso de selección, informaron fuentes del Ejecutivo.

La decisión responde a una serie de impugnaciones presentadas contra el procedimiento. Según confirmó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, en total se interpusieron 20 recursos, entre ellos un amparo que motivó la resolución del máximo tribunal.

“El plazo que nos fijó la Corte de Constitucionalidad fue de cuatro horas para devolver la nómina, y estamos cumpliendo dentro de ese tiempo”, indicó el funcionario.

La CC ordenó a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes, con el fin de revisar nuevamente los expedientes, especialmente en lo relacionado con la acreditación de experiencia profesional de algunos candidatos.

Tras la devolución, la Comisión de Postulación dispone de 48 horas para reevaluar los perfiles y de un máximo de 24 horas adicionales para votar y definir si mantiene o modifica la nómina de seis aspirantes.

La resolución judicial mantiene en suspenso la designación del próximo fiscal general, mientras se desarrollan las nuevas evaluaciones ordenadas por la Corte.

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