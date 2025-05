Presidente Arévalo se retira de actividad en Sacatepéquez por maestros que manifestaban y lo increpaban

El presidente Arévalo participó este viernes 30 de mayo en la firma de una agenda territorial en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez. Sin embargo, un grupo de maestros llegó a los alrededores del inmueble en el que se encontraba el mandatario para increparlo y exigir que saliera a dialogar con ellos.

La protesta de los maestros ocurre en momentos en que el mandatario firmó y publicó el acuerdo de aumento salarial para ese sector, el cual no cuenta con el aval del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala.

Por lo anterior, Arévalo se retiró del recinto; sin embargo, a criterio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario cumplió con la agenda establecida para esa actividad.

“No hubo percance. El presidente firmó la agenda territorial con autoridades indígenas y ancestrales de Santiago Sacatepéquez y, posteriormente, se retiró como se tenía planificado”, señaló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Al respecto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que en actividades como la que encabezó el presidente Arévalo, la Policía siempre forma parte de la seguridad perimetral.

Añadió que no se tuvo reporte de ningún percance que afectara al mandatario.

“Normalmente lo que hacemos es un tratamiento para que no se conviertan en violentas las expresiones de la gente. No hay que olvidar que este Gobierno reconoce con mucha firmeza el derecho a la manifestación, pero también hay que recordar que nosotros, como Policía, tenemos que resguardar que no haya daños a terceros ni desorden social”, expresó Jiménez.