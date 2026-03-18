Presidente de Alemania cierra visita a Guatemala con recorrido en Tikal y continúa gira hacia México

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, concluyó su visita a Guatemala este miércoles 185 de marzo con un recorrido por el Parque Nacional Tikal, en Petén, antes de continuar su gira hacia México, informaron fuentes oficiales.

El mandatario visitó el sitio arqueológico este miércoles, acompañado por autoridades guatemaltecas, entre ellas la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, y el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck.

Durante la actividad, también participó el subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Gerardo Paiz. En el lugar, funcionarios expusieron información sobre acciones de conservación y manejo de la selva maya.

La visita a Petén formó parte del segundo día de actividades del presidente alemán en el país, luego de sostener una reunión con el presidente Bernardo Arévalo de León en el Palacio Nacional de la Cultura.

Ambos mandatarios abordaron temas relacionados con la relación bilateral, que incluye comercio, inversión y cooperación en áreas como energía y medioambiente.

Steinmeier viaja acompañado de una delegación empresarial y, tras su paso por Guatemala, partió hacia México, donde continuará su agenda oficial.

En ese país tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y participar en un encuentro con representantes del sector empresarial.

La gira del mandatario alemán también incluyó Panamá.

Con información de EFE