¿Cuál ha sido el impacto de la cooperación de Naciones Unidas en este periodo?

Naciones Unidas ha invertido en 2022 US$250 millones. Hemos ejecutado 189 actividades en el país y hemos beneficiado de manera directa a más de 350 mil personas, y de manera indirecta a más de 1.2 millones, en cinco áreas: desarrollo económico, desarrollo social, institucionalidad sólida; paz, seguridad y justicia, y medio ambiente.

¿Qué desarrollo palpable han percibido los guatemaltecos de este apoyo?

En empleabilidad de personas jóvenes y mujeres, en apoyo a cadenas de valor, miles han recibido apoyo en el área rural, en acceso a medios productivos, apoyo a comercialización, ingreso de mercados, desarrollo social… Además, en modernización de hospitales y fortalecimiento de programas de protección social. En el área de seguridad y justicia, hemos apoyado mucho en términos de institucionalización y formación para que se reduzca la violencia contra las mujeres y fortalecimiento al sector justicia. Hemos apoyado en la construcción de resiliencia frente al cambio climático y promoción de economía verde.

¿Ha aumentado la cooperación de Naciones Unidas en los últimos años hacia Guatemala?

Hay un aumento, en términos de inversión, esto se debe no solo a que los donantes han mantenido un nivel de inversión, sino de que el Estado —de Guatemala— está utilizando a las Naciones Unidas como un ejecutor.

El desarrollo de un país no es responsabilidad de Naciones Unidas, en ese sentido ¿Cómo evalúa la contraparte de las autoridades guatemaltecas?

Voluntad política, existe. En términos macroeconómicos la economía guatemalteca se ha fortalecido con un crecimiento sostenible y un déficit inferior al 2 por ciento. Por supuesto que hay brechas por trabajar, como una agenda de infraestructura transformadora, fomento al capital humano, fortalecer el acceso de la población vulnerable a las oportunidades que ofrece el Estado, y la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica que es fundamental para la inversión extranjera.

Desde el punto de vista económico están en el camino correcto, por supuesto que desde el punto de vista político hay que fortalecer la institucionalidad.

En este aspecto ¿Qué áreas cree que merecen un enfoque especial?

No se trata de sectores o áreas, es importante reducir la violencia contra las mujeres y para eso hay que generar instituciones sólidas que permitan que las mujeres puedan acceder a procesos de reclamo y demanda, hay que fortalecer la seguridad jurídica, hay que promover la garantía del debido proceso y el Estado tiene la responsabilidad de generar espacios cívicos que permitan que la población se sienta protegida y segura.

Algunos analistas creen que la salud de la macroeconomía se debe a las remesas porque cada vez más guatemaltecos abandonan el país porque el desarrollo no llega, principalmente, a las áreas rurales ¿Qué opina de eso?

Lo que ocurre en muchos países es que la estabilidad macroeconómica no necesariamente llega los menos favorecidos, y es ahí donde el Estado debe promover redes de protección social y promover la capacidad de un sector privado productivo que reinvierta en el país y genere ingresos y riqueza para bienestar de todos.

Guatemala tiene recursos, pero no necesariamente eficiencia en implementar actividades y programas que generen que el Estado pueda estar presente en los lugares más recónditos. El Gobierno ha hecho cosas buenas en materia de apoyo social, ahora necesitamos generar continuidad, por ejemplo, un país no puede vencer la desnutrición crónica si no hay un plan de 20 o 25 años.

¿Por qué esa falta de eficiencia?

El problema es que Guatemala tiene un Estado pequeño, no hay un servicio civil que permita dar continuidad a las políticas públicas de largo plazo. Un Estado pequeño no tiene capacidad de implementación. Servicio civil es la capacidad de generar estructuras de permanencia en el Estado, profesionalizando al sector público nacional.

Sin embargo, cada gobierno parece que comienza desde cero

Naciones Unidas apoya en identificar las áreas que requieren continuidad para apoyar al gobierno entrante, en la medida que lo solicite, a identificar esas actividades o proyectos que requieren continuidad porque están dando resultado. También apoya en generar un diálogo nacional, la dispersión del voto que probablemente ocurra en las próximas elecciones refleja que los guatemaltecos deben trabajar en identificar cuáles son las áreas de convergencia.

Estamos a menos de un mes de las elecciones ¿Qué país recibirán las autoridades que resulten electas y qué llamado puede hacérseles?

Naciones Unidas es una entidad neutral, objetiva e independiente, que favorece el ejercicio de los derechos democráticos. Respetamos la soberanía nacional, para nosotros la guía son las obligaciones internacionales de los estados, y en relación con los procesos electorales instamos a garantizar el derecho humano a elegir y ser electo, así como la promoción de una participación política plural. En cualquier país los procedimientos y procesos internos deberían alinearse a esos preceptos, en el caso de Guatemala es visible la judicialización del proceso electoral, algo que es absolutamente legal que está establecido en la normativa, lo que tenemos que buscar, creo yo, es como podemos apoyar, en el marco del respeto a la soberanía, generar mecanismos legítimos evitando que existan percepciones erróneas respecto a la libertad para elegir, y promover la participación política global.

En términos futuros, es importante que cualquiera que gane las elecciones promueva un diálogo. Es muy difícil gobernar con tanta dispersión en el voto —por eso— es necesario un diálogo que identifique cuáles son las políticas públicas que deben continuar a mediano y largo plazo, es importante que se genere un espacio luego del proceso electoral para que haya consulta y deliberación dirigida a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos a fin de evitar situaciones como las que se han presentado.

No podemos pensar de forma ideológica, la modernidad de la política nos obliga a entender el rol del Estado, no solo de cubrir las necesidades de quienes más lo necesitan, sino de promover una economía plural con inversión de un sector privado que genere más riqueza.

¿Cree que hay polarización ideológica en el país?

La polarización existe en Guatemala, y hay algo que suena paradójico y que es la dificultad en Guatemala es que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo que están de acuerdo y eso se refleja en que no tengamos políticas públicas de largo plazo, por eso es fundamental que abramos espacios de diálogo y concertación a fin de generar políticas públicas a largo plazo, solo así reduciremos la polarización. Muchos actores sociales y políticos piensan en la misma línea, pero no han tenido la oportunidad de sentarse a conversar y cualquier partido que gane, incluso los que no, pero que son parte de la política nacional deberían promover un diálogo que genere esos espacios.

¿Cómo ve la situación de la libertad de prensa actualmente en el país?

No es mi rol interpretar la legislación nacional o si la intención detrás del proceso en contra de medios o periodistas es justa o no, no me corresponde, son procesos parte de la institucionalidad y es la sociedad guatemalteca la que tiene que tomar posición. Pero si es importante que, cuando hablamos de estándares internacionales, tengamos en consideración la necesidad de observar los efectos, es importante que se perciba que hay libertad de prensa, no solo que hay legalidad y en esa línea, para nosotros, es fundamental que la sociedad pueda entender que esa situación existe y que no se perciba que hay censura o represión. Para nosotros, la libertad de prensa es fundamental para el ejercicio del derecho democrático en el país.