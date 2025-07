Reforma para calificar a pandilleros como “terroristas” provoca discusión en el Congreso

Hace más de cuatro años ingresó al Congreso de la República una iniciativa de ley presentada por el expresidente Alejandro Giammattei, con el objetivo de reformar el Código Penal y tipificar a los pandilleros como “terroristas”.

Este martes, algunas bancadas de oposición intentaron modificar la agenda legislativa para discutir, en su segundo debate, dicha propuesta. El objetivo era dejarla a un paso de su aprobación e incorporar también a los extorsionistas en esa tipificación, además de otras modificaciones destinadas a endurecer las penas.

La moción fue planteada en dos ocasiones por el jefe del bloque Valor, Elmer Palencia; sin embargo, no alcanzó la mayoría de votos y no fue aprobada. Es la segunda vez que se intenta avanzar con la iniciativa sin éxito.

“Porque hoy los mareros, no de hoy, desde hace 10 años o 20 años vienen creando pánico en la sociedad, y crear pánico en la sociedad es un acto terrorista. Es un acto que no tiene precedentes. Tal vez se les olvida a los muñecos aquí que no votaron, que los mareros tiraban artefactos, bombas, en los buses extraurbanos; que las extorsiones no dejan vivir a la población”, expresó el diputado Napoleón Rojas, de Vamos.

Por su parte, Elmer Palencia, uno de los impulsores de la propuesta, usó como ejemplo las medidas adoptadas en El Salvador.

“Tenemos el ejemplo claro de nuestro vecino país, El Salvador. En El Salvador a los mareros los declararon como terroristas y los tratan como tal. Por eso es que la seguridad en El Salvador está como está. Muchos de los compañeros (diputados) que no están acá, están de vacaciones en El Salvador, y ellos nos podrán decir cómo se siente y cómo está el ambiente, la seguridad en el país vecino”, manifestó Palencia.

La diputada oficialista Alma Luz Guerrero, quien votó en contra, argumentó que, a su criterio, el crimen organizado y el terrorismo no son lo mismo.

“Las maras se enmarcan en lo que se llama crimen organizado. Son estructuras compuestas por delincuentes comunes, narcotráfico y otros elementos de la problemática social de inseguridad del país. El terrorismo implica acciones que atentan contra el Estado, contra las instituciones del Estado”, señaló.

Propuesta de punto resolutivo

También generó debate la propuesta de la subjefa de la bancada Comunidad Elefante, Alexandra Ajcip, para aprobar un punto resolutivo que instara a las autoridades a realizar patrullajes combinados con el Ejército, ante el incremento de la incidencia criminal.

La propuesta no logró los votos necesarios, aunque al finalizar la sesión el presidente del Congreso, Nery Ramos, recordó que ya existe un decreto que permite los patrullajes combinados desde el año 2000.

“El show y el protagonismo creo yo que es de lo que está harto este país. Ya existe una ley, y un punto resolutivo no es superior a una ley aprobada por este Congreso. Es algo ya regulado, y por hacer show no es necesario redundar en lo mismo”, afirmó Ramos.