Restauran sede del Congreso; intervención incluyó fachada, cableado, techos y acabados originales

El Congreso de la República informó que los trabajos de restauración del Palacio Legislativo costaron Q6.9 millones. Se trata de la primera intervención integral al edificio desde su inauguración en 1934, durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, informaron este lunes 12 de enero fuentes legislativas.

Los trabajos incluyeron la recuperación de la fachada con materiales y colores originales, así como la restauración de elementos de madera y bronce en lámparas, ventanas y puertas. También se reemplazaron el techo y el sistema eléctrico del Hemiciclo Parlamentario.

Según el informe institucional, se modernizó todo el sistema eléctrico y se reorganizó el cableado de telefonía, fibra óptica y circuitos de seguridad. En la Sala del Pueblo, se sustituyó el techo y se instaló una nueva iluminación para resaltar los murales que la decoran. Además, se colocó baldosa en la parte superior del edificio para evitar filtraciones.

Durante un acto oficial, Nery Ramos, presidente del Congreso, describió el remozamiento como “un acto de justicia histórica”. Indicó que el proyecto comenzó en abril del 2025, bajo la supervisión de la arquitecta Carla Solórzano, trabajadora del Congreso, junto con Ronnie Chávez y Francisco Lemus, del Ministerio de Cultura y Deportes.

Ramos afirmó que se respetó la esencia arquitectónica del diseño original del arquitecto Manuel Moreno y que se devolvió al edificio su “dignidad histórica”. Durante su intervención, señaló que el Palacio Legislativo “pertenece al pueblo guatemalteco” y destacó su valor como símbolo de representación.

Ramos destacó que el Palacio Legislativo fue inaugurado el 1 de marzo de 1934 y que ha sido escenario de decisiones políticas clave a lo largo de la historia.

