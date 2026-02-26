Seguridad hemisférica y narcotráfico centran diálogo entre diplomático estadounidense y presidenta de la CSJ

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, se reunió este jueves 26 de febrero con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, con quien abordó temas de narcotráfico y seguridad en Guatemala y en el hemisferio occidental.

Según la sede diplomática, Barrett felicitó a Paredes por su reciente designación al frente de la CSJ y destacó la importancia de fortalecer la coordinación en la extradición de criminales requeridos por la justicia estadounidense.

Una publicación en la cuenta de X de la Embajada indicó que durante el encuentro también se conversó sobre la necesidad de frenar el narcotráfico y contribuir a que Estados Unidos y el hemisferio sean más seguros.

“Estados Unidos valora este diálogo y espera trabajar de cerca para avanzar en una agenda de prioridades compartidas”, señala el mensaje difundido por la representación diplomática.

Reforman tabla de gradación

La reunión ocurrió antes de que la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) reformara la tabla de gradación con la que serán evaluados los aspirantes al cargo, especialmente en el apartado de méritos profesionales.

Los comisionados fueron convocados de urgencia para responder a una serie de amparos que califican de “inconstitucional” la tabla original.

Antes de la modificación, los aspirantes serían evaluados desde el año 11 de ejercicio profesional, con la asignación de dos puntos por cada año adicional. Con la reforma aprobada, la calificación comenzará desde el primer año de experiencia profesional y se otorgarán dos puntos por cada año consecutivo.

Los únicos comisionados que no respaldaron la modificación fueron José González, decano de la Universidad de Occidente, y Claudia Paredes, quien además preside la comisión de postulación.

Objeta modificación

Paredes expresó su desacuerdo con los cambios y advirtió que realizar modificaciones en esta etapa del proceso “es querer engañar a la población”.

La presidenta del Poder Judicial señaló que la reforma podría abrir la puerta a nuevas impugnaciones y generar escenarios legales adicionales en el proceso de selección del próximo fiscal general.