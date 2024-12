Semilla pide al TSE que reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada se le aplique y se le levante la sanción

El partido Movimiento Semilla se encaminará esta semana a recuperar sus derechos como agrupación política. El movimiento quiere que se le aplique la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual entró en vigor el recién pasado fin de semana, según el plan de la diputada oficialista Andrea Reyes.

La legisladora lidera la estrategia legal de la agrupación desde que comenzó el proceso por el caso Corrupción Semilla.

El Congreso logró modificar el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que ahora excluye de procesos de suspensión a todos los partidos políticos.

Actualmente, Movimiento Semilla se encuentra cancelado, pero esa decisión no está en firme. Reyes presentó una apelación que aún está pendiente de discusión, con lo cual espera que, al aplicarse la norma, puedan recuperar sus derechos políticos. Esto les permitiría en el hemiciclo ser reconocidos como bancada a partir del 2025.

“Ahora, lo que corresponde es que hagamos valer el nuevo artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada ante el Registro de Ciudadanos. En principio, es la que tiene que ver con las medidas provenientes de jueces ordinarios”, explicó Reyes.

El proceso

El partido Semilla presentará un memorial en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano que acató las sanciones contra el partido, que van de la suspensión a la actual cancelación.

“Yo creo que estaremos presentándolo —el memorial— esta semana, en el cortísimo plazo. Lo vamos a presentar para implementar las reformas”, reiteró la legisladora.

Reyes está consciente de que el período de receso de fin de año juega en contra, por lo que entregarán el memorial lo antes posible.

El Registro de Ciudadanos no actuó de oficio contra el partido; las órdenes derivaron del juez Fredy Orellana. Pero a él, por ahora, no prevén notificarle o presentarle memoriales, pues el tema es de competencia electoral.

Diputados de oposición aseguran que, pese a la reforma, por temas de retroactividad, Semilla no puede levantar sus sanciones. Pero la lectura de Reyes es otra.

“La temporalidad tiene que ver cuando ya se aplicó la medida. Esta está en firme, no hay ningún trámite pendiente”, aseguró. Sin embargo, existen cerca de 25 amparos aún por resolverse, habiéndose aplicado una ley que se modificó con medidas que aún no están firmes. Por tanto, estiman que sí se puede cambiar su situación legal y recuperar derechos.

Otra batalla

El abogado y analista independiente Arturo Miranda opinó de manera distinta. A su criterio, la ley no puede ser retroactiva para favorecer a Semilla. “El estatus de Movimiento Semilla pasó de suspendido a cancelado, entonces su batalla legal ya no es la misma (…); yo veo muy difícil que el partido levante una supuesta suspensión, porque ya está cancelado”, ponderó.

Añadió que las sanciones actuales contra el partido se basan en una ley electoral, fundamentada con sentencias que están firmes. “Retroactivamente, no se puede aplicar porque el partido no es sindicado o acusado; entonces, la retroactividad no se le aplicaría. Todo se deriva de las sentencias condenatorias de aceptación de cargos, usadas en el proceso penal”, detalló.

Para el abogado, la situación jurídica es compleja y duda de que Semilla logre levantar una suspensión, pues pesa más una cancelación que —aunque no esté firme— es una sanción mayor, respaldada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional. “Yo lo miro bastante complicado”, finalizó.

Presentan recusación

Movimiento Semilla presentó una recusación contra el juez séptimo penal, Fredy Orellana, quien conoce el caso Corrupción Semilla.

Sobre ese recurso no han recibido notificación los abogados del partido. Pero, aunque Orellana no la admita la recusación, indican que se debe elevar a una sala penal, para que la analice una corte de Apelaciones.

También se presentó una recusación contra Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal supremo Electoral (TSE), quien ocupa la presidencia de este órgano. Lo anterior frenaría que el Tribunal, en pleno, pueda discutir la apelación del Movimiento Semilla contra la cancelación ordenada por el Registro de Ciudadanos.

Lo anterior complica que la decisión, originalmente dictada por Orellana, quede firme. Para mediados de este mes se espera que el TSE entre en receso de fin de año, y los recursos pendientes de resolución podrían entrar a conocerse el próximo año.

Entra en vigor

Desde el sábado entró en vigor el cambio a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Urgencia nacional. El Congreso aprobó la ley el 26 de noviembre último.

128 diputados de diferentes bancadas votaron a favor del cambio del artículo 82 del decreto 21-2006.

El 6 de diciembre fue publicado en el Diario de Centroamérica el decreto 34-2024. Días antes, el diputado Allan Rodríguez, de Vamos, había presentado objeciones que fueron rechazadas por el pleno.