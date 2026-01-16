Tobin Bradley, embajador de EE. UU., se despide de Guatemala con llamado a fortalecer la relación bilateral

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin John Bradley, concluyó su misión diplomática en el país y se despidió este viernes 16 de enero con un mensaje de gratitud y reflexión sobre los logros y desafíos compartidos entre ambas naciones.

Bradley, quien asumió el cargo en febrero del 2024, dejará Guatemala luego de casi dos años de gestión, marcada por una relación bilateral enfocada en seguridad, migración, cooperación económica e institucionalidad democrática.

En un video dirigido a la ciudadanía, el diplomático resaltó la colaboración en operativos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen transnacional, así como los esfuerzos por contener la influencia de actores externos en la región. También destacó el fortalecimiento de instituciones locales como uno de los pilares del trabajo conjunto.

Durante su estancia, Bradley visitó distintas comunidades del país y enfatizó, en su mensaje final, la riqueza cultural, natural y humana de Guatemala.

El embajador reiteró la importancia de la confianza, el respeto mutuo y la diplomacia como herramientas para construir “un hemisferio más seguro y próspero”.

El Departamento de Estado aún no ha confirmado públicamente quién sustituirá a Bradley en la legación diplomática.

El pasado 7 de enero, el presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, se refirió al embajador Tobin Bradley.

El mandatario indicó que, en una conversación sostenida hace unos días, el diplomático le confirmó personalmente que tiene órdenes de traslado, en el marco de la decisión adoptada por el Gobierno de Estados Unidos de relevar a los embajadores nombrados por el presidente Joe Biden, para dar paso a un nuevo proceso de nominación.

Según Arévalo, lo dispuesto por el Gobierno estadounidense no tendrá efecto en las relaciones diplomáticas ni en la naturaleza de los proyectos conjuntos.

#EmbBradley: Al acercarse el momento de mi partida hacia una nueva asignación, quiero detenerme y reflexionar sobre este tiempo tan especial que viví junto a ustedes. Me despido profundamente agradecido por la confianza que me brindaron y por permitirme ser parte de su historia.… pic.twitter.com/58BQtBk5Ql — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 16, 2026

