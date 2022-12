TSE intenta depurar el padrón electoral y migrantes consideran que los pone riesgo

Desde las elecciones del 2019 los migrantes residentes en los Estados Unidos tienen la posibilidad de votar para la elección presidencial, por lo que aún se está a tiempo de empadronarse o actualizar datos.

Con esa finalidad es que las autoridades electorales hicieron la publicación, que al cabo de unas horas fue eliminada de los portales oficiales, pero el tema ya había sido objeto de críticas por parte de grupos a favor de los migrantes.

“Es una publicación que está en la página referente a los 63 mil ciudadanos aproximadamente que el Pleno de magistrados del TSE anterior habilitó para votar en esas elecciones”, señaló Irma Palencia, presidenta del TSE.

Pero el contexto actual con las altas cifras de deportación, les llevó a los actuales magistrados dudar si esos 63 mil guatemaltecos continúan viviendo en los Estados Unidos.

Según cifras del IGM en lo que va del año 36 mil 624 guatemaltecos han sido deportados vía aérea desde los Estados Unidos, “esto derivado de la cantidad de guatemaltecos que han sido deportados y que no sabemos si en esos grupos han venido algunos que aparecían en el padrón del extranjero”, agregó Palencia.

Otro factor tiene que ver con la logística delas votaciones del próximo 25 de junio, ya que deben de pensar en la ubicación de los centros de votación según refrió el magistrado del TSE, Rafael Rojas.

“Nosotros pedimos a la Unidad de Voto en el Extranjero que se hiciera esa publicación para poder tener certeza, toda vez que la logística electoral para los guatemaltecos que radican en el extranjero es exactamente la misma para los residentes en Guatemala, y debemos de establecer la ubicación de los centros de votación”, indicó.

Las críticas

Pese a estos argumentos según organizaciones migrantes y analistas especializados, la publicación de este listado fue imprudente y puso en riesgo a los connacionales.

Fernando Castro, analista en temas migratorios, recordó que buena parte de los guatemaltecos que migran lo hacen por los altos índices de criminalidad, por lo que el “anonimato” es fundamental.

“Revelar los datos los expone a ser víctimas de extorsiones a sus familiares, pienso que es un error del TSE porque deben de reservar la privacidad de las personas que viven en el exterior”, expuso Castro.

Pero los guatemaltecos en Estados Unidos que están en situación irregular, además de protegerse de posibles extorsiones deben de hacerlo de los controles migratorios que existen en aquel país.

“Ahora queda abierta la ubicación de los connacionales en cada Estado, no se sabe si son legales o migrantes en situación irregular, por lo tanto exponerlos ante las autoridades de Estados Unidos no conviene”, agregó el analista.

El tema es complejo según Ben Monterroso, fundador del movimiento Voto del Guatemalteco en el Exterior (Voguare), quien rechazó esa publicación destacan que había otras vías más seguras para ser localizados.

“Yo creo que si están preocupados si la gente está interesada o no en votar lo menos que pueden hacer es usar la información que nosotros les damos, tienen números de teléfonos y correos electrónicos pudieron colocarnos un mensaje”, indicó Monterroso.

El líder migrante afirma estar preocupado porque no es nada seguro una exposición de ese tipo, “en Guatemala a veces dicen que no nos queremos documentar en los Estados Unidos por estar en una situación irregular, pero exponer a más de 60 mil paisanos a la luz pública se me hace irresponsable”.

“Nuestro padrón es público”

Aunque existan críticas de los grupos migrantes sobre las nóminas que habían sido publicadas, el TSE asegura que en ningún momento rebeló información sensible que pudiera afectar a los connacionales.

Alejandra Chiroy, directora del departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración del Padrón Electoral, explicó que no expusieron datos sensibles de ninguno de los migrantes.

“La ley establece que nuestro padrón es público, evidentemente nosotros no vamos a publicar datos sensibles como números de teléfono o dirección de residencia electoral, lo único que se hace de conocimiento es el nombre, DPI y estado en el que se encuentran”, señaló la directora.

Chiroy, fundamentó que la necesidad de actualizar la dirección de los guatemaltecos en los Estados Unidos, además de verificar si todos continúan en Estados Unidos es precisar su ubicación porque las actividades laborales les obligan a estar en constante movimiento.

“En Estados Unidos se da una peculiaridad que los migrantes se están moviendo de Estado en Estado por el trabajo que van consiguiendo, entonces el único dato que tenemos es donde solicitaron el DPI, no de su residencia electoral”, concluyó.