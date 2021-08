Veteranos del Ejército buscan con nueva propuesta convencer a diputados sobre indemnización de Q120 mil

Aunque la iniciativa no es nueva, la cercana discusión del presupuesto 2022 ha intensificado las medidas de presión de parte de las 14 asociaciones de veteranos de guerra, que esperan una recompensa por el trabajo que realizaron durante el Conflicto Armado Interno.

Aunque no se conozca con precisión cuántas personas serían las beneficiadas con este proyecto de ley, lo que sí está claro es la cantidad de dinero que solicitan por cada veterano de guerra: Q120 mil.

Pero este monto puede variar, según las declaraciones de Jorge Vega, representante de los militares retirados, quien en la reunión de esa semana con diputados espera presentar una cifra estimada de los veteranos que tendrían que ser cobijados bajo la ley.

El número será presentado hasta ese día, pero Vega considera que los posibles beneficiarios serán una cantidad considerable, por lo que ya llevan una propuesta y es reconsiderar el pago de los Q120 mil, por lo que están dispuestos a negociar el monto de la indemnización.

“Vamos a esperar que el Ministerio de la Defensa haga un listado total, que vea quienes aparecen en el sistema y que tengamos ya un dato para saber cuántos somos, así sabremos la cantidad que se podría tomar en cuenta para cada veterano. No sabemos si serán los Q120 mil que pedimos en la iniciativa de ley, pero si somos demasiados sería imposible esa cantidad, estamos en pie de Q120 mil pero al tener una cantidad de personas ya sabemos cuánto de dinero se va a solicitar y de donde van a salir esos fondos”, comentó.

Por su parte el diputado Duay Martínez, presidente de la Comisión de Finanzas, destacó que estos encuentros son importantes ya que una eventual aprobación no depende únicamente de la mesa de trabajo.

“A final del día les hacemos saber que cada bloque tiene la responsabilidad de conocer la mayor cantidad de información previo a poder emitir un dictamen, para que el mismo no tenga solo la aprobación de la Comisión de Finanzas sino que cuando llegue al Pleno también tenga la aprobación para que se convierta en una ley de beneficio para la población”, refirió el congresista.

Opiniones opuestas

Tres diputados de la Comisión de Finanzas aseguran que aún no tienen un criterio definido para el futuro dictamen de la iniciativa, pero mantienen sus reservas al hablar del tema ya que la propuesta significa un gasto considerable mientras que el país afronta una crisis sanitaria de proporciones considerables.

“Lamentablemente fue una propuesta política del señor presidente cuando era candidato, pero en este momento de crisis, de pandemia, que vivimos en Guatemala la prioridad debe de ser la salud y la educación de los guatemaltecos. Los veteranos de guerra merecen nuestro reconocimiento y apoyo, pero creo que el monto que están pretendiendo es muy elevado para la situación que vivimos como país”, indicó Juan Carlos Rivera, diputado de Victoria.

Por su parte Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, coincide que esta propuesta económica nació por un ofrecimiento de campaña de la presente administración, que se está convirtiendo casi en una extorsión ya que los veteranos solicitan el pago a cambio de no paralizar el país.

“Es demasiado dinero, no hay recursos para poderlo pagar. Lo que están haciendo los diputados aliados de Giamattei básicamente es tratarle de lavarles la cara y sostener un poco más de tiempo la promesa que hizo en campaña, pero en realidad a quien le correspondería en todo caso un compromiso de ese tipo es al Ministerio de la Defensa, esperaría que en la discusión del presupuesto el ministro se pronuncie a favor de esa asignación, pero en realidad no creo que lo hagan, no hay dinero y ni es correcto”, refirió.

Por último Carlos Mencos, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirma que deben de emitir un dictamen técnico, ya que antes de hablar de un pago se tiene que definir la fuente de financiamiento para ser responsables y coherentes con la situación de país, por lo que considera que el análisis de esta iniciativa no será breve.

Legalidad y finanzas

La propuesta no solamente tiene que tener apoyo mayoritario en el Congreso para ser funcional, necesita de recursos en un momento complejo, según la lectura de Luis Linares, analista económico de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies).

El experto considera que son dos los temas que se tienen que analizar a detalle los diputados, el primero es la legalidad de la propuesta, ya que recuerda que en la época del Conflicto Armado Interno el servicio militar no era opcional y que cada una de las personas recibió un salario por su trabajo.

Así mismo Linares añadió que se tiene que estudiar la solvencia económica que tiene el país, “ellos amenazan con paros, movilizaciones y todo, pero primero se debe de ver la legalidad para que el Estado asuma una cosa de esas y los precedentes que se sientan, sería justificable si habrían quedado inhabilitados para poder trabajar, por ejemplo, no pagarle a alguien por un periodo de servicio. Por otro lado está el tema financiero, son cantidades que creo que están fuera del alcance del Estado dar una dadiva tan generosa que creo no tiene fundamento legal”.