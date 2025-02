Ya les pagaron: diputados reciben su primer sueldo de Q46 mil 700

Diputados confirmaron a Prensa Libre que la mañana de este viernes 28 de febrero recibieron su sueldo por Q46 mil 700. Es decir, se confirmó que se hizo efectivo el aumento que fue el centro de la discusión la última semana por el proceso administrativo elegido para aprobarlo.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, reconoció que la Junta Directiva del Congreso autorizó el aumento de sueldo para los diputados en una sesión del pasado 4 de febrero, sin embargo, en esa ocasión no integró esa instancia.

La confirmación de Ramos sucedió luego que este medio dio a conocer desde el pasado lunes que existía un acta de la sesión de la Junta Directiva del Congreso en donde se autorizó el aumento de sueldo para los diputados a partir de este mes, sin embargo, en distintos espacios el presidente del Congreso calificó como “falsa” la información.

“El Presidente Ramos ya verificó el acta en mención, en donde integrantes de Junta Directiva en su ausencia conocieron el dictamen conjunto, asimismo, generaron instrucciones para realizar la readecuación presupuestaria, misma que de acuerdo a la ley deberá ser nuevamente conocida y aprobada, para dar paso al pago a los señores diputados”, indica la respuesta.

A la espera de la CC

La CC al conocer el caso ordenó que el aumento de sueldo fuera confirmado o rechazado por el pleno del Congreso, por lo que no delegó la responsabilidad a la Junta Directiva del Legislativo.

Fuentes que prefirieron no ser citadas, cercanas a la CC, indicaron que algunos de los argumentos para no llevar la discusión al pleno fue que esa orden no estaba en la parte resolutiva del documento. Por lo que la mayoría de diputados dijo que se trataba de una “decisión administrativa”.

Ahora, el Congreso tiene que dar explicaciones a la Corte de Constitucionalidad (CC) por el aumento de sueldo aprobado para los diputados. El requerimiento de información es por una acción legal que cuestiona el incremento y que fue admitida para su trámite.

La organización Acción Ciudadana (AC) presentó una debida ejecutoria que cuestiona el incremento salarial, pues estima que se pudo incumplir con los pasos que fijó la CC en un fallo anterior.

El Legislativo recibió la notificación de la CC este jueves 27 de febrero a las 11.02 horas y tiene hasta la mañana de este viernes 28 de febrero para rendir su informe. La Corte explicó en un comunicado reciente que si los diputados no respetan sus resoluciones pueden accionar de oficio.