“Yo me puedo imaginar de dónde viene”, afirma vicepresidente Guillermo Castillo al referirse al tema del antejuicio

El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, reacción luego de que la CC otorgara un amparo provisional que deja en suspenso la solicitud del retiro de antejuicio en contra del funcionario.

Queda en suspendo la resolución del 31 de julio dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el expediente de antejuicio 46-2020 y deja sin efecto toda actuación tendiente a la persecución contra el funcionario.

En declaraciones este lunes 3 de agosto, el funcionario afirmó que “siempre ha confiado en la justicia” y lo que ha hecho la CC es una valoración de lo que ha sido una demanda espuria, política e ilegítima sin ningún sentido.

Dijo que la denuncia obedece que a que se hizo un nombramiento temporal que llena las calidades de ley en una abogada que tiene las calificaciones para ocupar temporalmente el puesto de secretaria de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), porque el secretario titular renunció.

Añadió que el proceso público de convocatoria por oposición para ocupar el cargo en la Senabed, comenzó antes de la asignación temporal porque las nuevas autoridades deben tomar posesión el 7 de agosto, y en consecuencia contra esa decisión fue que se presentó la solicitud de retiro de antejuicio.

Dijo que le sorprendió lo sucedido; sin embargo, presentaron el amparo porque es necesario que prevalezca la justicia y para que esto no pudiera llegar al Congreso “innecesariamente”.

Cuando le cuestionaron si en el mismo gobierno podría existir algún tipo de situación en su contra, el vicemandatario respondió: “ese tipo de calificaciones yo me puedo imaginar de dónde viene, pero pues por ética y por profesionalismo no me puedo pronunciar al respecto”.

Afirmó que ha recibido incansables llamadas y mensaje de muchos sectores y amigos, de mismos diputados del Congreso que no entendían por qué esta situación pudo haberse dado y “que en el Congreso nunca iba a prosperar porque no iban a lograr tener los 107 votos necesarios”.

“Complacidos porque la CC haya otorgado el amparo provisional, me parece lo más justo, Dios sabe que estamos haciendo las cosas correctas, transparentes”, manifestó el vicepresidente.

Agregó que nunca imaginó que nueve magistrados solo le dieron trámite a la solicitud de retiro de antejuicio, cuando existe amplia jurisprudencia de la CC que estable que la CSJ debe valorar y analizar el caso y si se advierte que si es ilegítimo, espurio y político y no llena las condiciones de un proceso sea rechazado in límine

Lo mandaron al Congreso y “ya no llegó porque se presentó el amparo y ahora el expediente los tiene la CC”, dijo.

Indicó que no hay ningún otro proceso para solicitud de retiro de antejuicio en su contra, aunque indicó que había algo relacionado porque visitó al fiscal Juan Francisco Sandoval, la visita fue institucional para coordinar actividades como parte de atender las funciones que le corresponden.

“No tengo ningún problema con la justicia, primero Dios no le tendré ni acá y en ningún lugar”, externó Castillo.