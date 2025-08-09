“Pretendía atacar”: Capturan a estudiante menor de edad con un arma dentro de aula

Guatemala

Un estudiante fue remitido por la PNC cuando efectuaba amenazas en San Miguel Petapa.

Arma y tolvas incautadas a menor. (Foto: PNC)

Un menor de 16 años, el segundo caso este sábado 9 de agosto, fue remitido por la Policía Nacional Civil (PNC) al descubrírsele un arma de fuego en un centro educativo.

El hecho ocurrió en la aldea Santa Inés, San Miguel Petapa, agregó la PNC.

Las autoridades dijeron que fueron alertados sobre disparos dentro de un colegio.

Cuando los agentes llegaron, sorprendieron al menor con una pistola marca Arcus, calibre 9 mm.

Testigos en el lugar dijeron a los agentes que el menor pretendía perpetrar un ataque armado en el interior del plantel.

Agregaron que hoy era día de exámenes y como el menor había faltado a clases en muchas ocasiones creía que no le entregarían las evaluaciones.

Como amenaza, disparó dentro del salón de clases, dijeron los testigos.

Este es el segundo caso de hoy reportado por las autoridades.

Un menor de 14 años se presentó armado este sábado por la mañana en el barrio El Centro, Poptún, Petén, donde también efectuó disparos al aire.

El estudiante fue remitido por la PNC.

Otros casos

En marzo pasado, un menor de edad ingresó con una pistola a un centro educativo en la colonia Centro América, zona 7 capitalina.

En tanto que el 19 de mayo último, la PNC remitió a un menor de edad por haberse presentado a clases en un colegio de Escuintla.

El caso tuvo un agravante: el arma tenía reporte de robo.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva
