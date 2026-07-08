Abandonan 2 cuerpos dentro de bolsas plásticas frente a una iglesia de la colonia Juana de Arco

Dos cuerpos fueron localizados este miércoles 8 de julio dentro de bolsas plásticas en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la capital, informaron los Bomberos Voluntarios.

El hallazgo ocurrió frente al lote 5 de la manzana 25, frente a una iglesia del sector, donde elementos de la 50 Compañía de los Bomberos Voluntarios acudieron tras recibir una alerta.

Durante la evaluación preliminar, los socorristas confirmaron que se trataba de dos personas fallecidas. Hasta el momento se desconoce si las víctimas son hombres o mujeres.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que las víctimas no han sido identificadas y que se coordinó con las autoridades competentes para efectuar las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público procesan la escena para establecer la identidad de las víctimas y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Debido a las diligencias de investigación, las autoridades cerraron varias calles del sector, lo que ocasiona complicaciones en el tránsito vehicular.

Hasta el momento, la Policía Nacional Civil no ha proporcionado más detalles sobre el caso.

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