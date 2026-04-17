Abandonan cadáver envuelto en sábanas con manuscrito con amenazas en ruta a Palencia

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este viernes 17 de abril en el kilómetro 40 de la carretera de San José Pinula hacia Palencia, donde fue abandonado envuelto en sábanas y acompañado de un manuscrito con amenazas.

Personas que pasaban por el lugar alertaron a las autoridades sobre el hallazgo, ocurrido a un costado de la vía. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área para resguardar la escena.

Según información preliminar difundida por medios locales, la víctima no ha sido identificada y junto al cadáver fue encontrado un mensaje escrito a mano con amenazas dirigidas a otras personas, lo que hace presumir que el hecho podría estar vinculado a represalias; sin embargo, serán las investigaciones las que determinen las causas.

De acuerdo con las publicaciones, la nota dejada junto al cuerpo señala a la víctima de cometer robos y advierte que a otras personas que se dedican a lo mismo correrán con la misma suerte.

Peritos del Ministerio Público efectuaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, mientras continúan las diligencias para identificar a la víctima y ubicar a los responsables.

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