Accidente de bus extraurbano en la ruta Interamericana deja cinco heridos y complica el tránsito hacia la capital

Los Bomberos Voluntarios de las compañías de Sumpango y Santa María Cauqué, Sacatepéquez, auxilian a los pasajeros de un bus extraurbano que chocó contra un paredón en el kilómetro 41 de la ruta Interamericana, en dirección a la Ciudad de Guatemala.

Víctor Gómez, portavoz del cuerpo de socorro, informa que los paramédicos clasificaron a los pacientes según la gravedad de las lesiones, por lo que fue necesario trasladar a cinco personas.

Entre los heridos se encuentran cuatro adultos y un menor, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

El bus extraurbano pertenece a Transportes Tacaná, que cubre la ruta a San Marcos.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial advierte sobre complicaciones en el tránsito, ya que el bus accidentado y las unidades de emergencia interrumpen el carril derecho.

En imágenes del cuerpo de socorro también se observa un camión cisterna de combustible fuera de la vía, así como una motocicleta con daños en la parte frontal tras una colisión con este.

(Video Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

La prensa local reporta, de manera preliminar, que el motorista fue trasladado al centro asistencial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chimaltenango.

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