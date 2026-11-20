Bomberos reportan un accidente de bus en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, mientras que las autoridades de tránsito de la capital y Villa Nueva informaron que percances viales y vehículos averiados complican la movilidad en algunos tramos este viernes 20 de noviembre.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que recibieron varias llamadas de alerta sobre un bus volcado en una hondonada en Chirijuyú, Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Según los bomberos, en el bus viajaban trabajadores de una finca y los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a unas 15 personas heridas.

Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General de Tecpán Guatemala y al Hospital del Seguro Social en Chimaltenango.

Tránsito afectado en la capital y Villa Nueva

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital reportó que, debido a distintos percances viales en el Anillo Periférico, no se ha habilitado el carril reversible.

La PMT pidió precaución a los conductores mientras los bomberos atienden a los afectados y los agentes de tránsito retiran los obstáculos entre las colonias Cuatro de Febrero y La Ruedita.

Añadió que en el Anillo Periférico, sector de las Dos Torres, en sentido sur, se registró una colisión entre dos motocicletas.

Una mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La circulación está afectada en uno de los carriles.

También en el Anillo Periférico, en la 26 calle, zona 7, en sentido sur, un automóvil impactó contra un poste de concreto y causó daños a un poste de aluminio y dos bolardos.

El conductor se encuentra en aparente estado de ebriedad, por lo que la PMT coordina el apoyo de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.

En la calzada San Juan y 30 avenida, zona 7, un bus de transporte público presentó desperfectos mecánicos y fue reubicado en una bahía, por lo que ya no obstruye la circulación.

Según el reporte de la PMT de Villa Nueva, en la subida de Villalobos, con dirección a la capital, un tráiler con desperfectos mecánicos afecta la movilidad en el kilómetro 13. Además, en el kilómetro 12 hay un autobús averiado y, en el kilómetro 11.5, un camión que obstaculiza un carril.

En la ruta entre Bárcenas y Milpas Altas, un tráiler con desperfectos mecánicos afecta la movilidad.

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