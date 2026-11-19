Sucesos
Ataque armado en Mixco: mujer muere a balazos mientras conducía y su automóvil termina accidentado
Ataque armado en la zona 4 de Mixco cobra la vida de una mujer que se movilizaba en automóvil.
Autoridades resguardan el área donde una mujer murió baleada en la zona 4 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Una mujer murió en un ataque armado este jueves 19 de noviembre, cuando se desplazaba en automóvil por el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios.
Según los socorristas, la víctima tenía aproximadamente 25 años y aún no ha sido identificada.
Indicaron que, tras el ataque, la mujer perdió el control del vehículo y colisionó en el lugar.
El automóvil quedó con daños severos a causa de la colisión, según imágenes compartidas por los bomberos.
El paso de vehículos permanece restringido en el área donde ocurrió el ataque armado.
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