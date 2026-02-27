Accidente de tráiler complica tránsito en el km 23 de la ruta al Pacífico

Sucesos

Accidente de tráiler complica tránsito en el km 23 de la ruta al Pacífico

Un accidente de un tráiler en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico causa complicaciones de movilidad este viernes.

El paso hacia el sur es complicado por un accidente de un tráiler en el km 23 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: PMT Villa Nueva

El paso de vehículos es complicado la tarde de este 27 de febrero hacia el sur, debido a un accidente de un tráiler en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico.

Autoridades de Tránsito de Villa Nueva informan que, a pesar de las maniobras que se efectúan con grúas, el paso continúa complicado.

Automovilistas reportan que el percance ha causado varios kilómetros de fila, tanto hacia la capital como hacia el sur.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva recomienda a los automovilistas tomar vías alternas.

Ruta afectada por accidente

