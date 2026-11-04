Accidente en la Autopista Palín-Escuintla deja un fallecido: video muestra cómo ocurrió el percance

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre un accidente múltiple ocurrido este miércoles 4 de noviembre en el kilómetro 54 de la autopista Palín-Escuintla.

Añadieron que una persona falleció en la colisión múltiple, que afecta la circulación vehicular en el referido tramo. Videos en redes sociales muestran cómo ocurrió el percance.

El percance ocurrió cerca del cruce hacia la Ruta Nacional 14. Las imágenes muestran cuando el vehículo del transporte pesado perdió el control y causó la múltiple colisión.

Personal de los bomberos constató que el piloto de un vehículo de transporte pesado se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", para liberarlo.

Posteriormente, técnicos en urgencias médicas efectuaron la evaluación correspondiente y establecieron que el piloto había fallecido debido a politraumatismo.

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Ante esta situación, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que llevaran a cabo los procedimientos de rigor.

El paso vehicular está habilitado en un carril por sentido; sin embargo, la circulación es lenta.

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