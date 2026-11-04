Accidente en la Autopista Palín-Escuintla deja un fallecido: video muestra cómo ocurrió el percance

Sucesos

Accidente en la Autopista Palín-Escuintla deja un fallecido: video muestra cómo ocurrió el percance

Una persona murió y varios vehículos quedaron destruidos en una colisión múltiple en el km 54 de la autopista Palín-Escuintla.

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Los Bomberos Voluntarios informaron sobre un accidente múltiple ocurrido este miércoles 4 de noviembre en el kilómetro 54 de la autopista Palín-Escuintla.

Añadieron que una persona falleció en la colisión múltiple, que afecta la circulación vehicular en el referido tramo. Videos en redes sociales muestran cómo ocurrió el percance.

El percance ocurrió cerca del cruce hacia la Ruta Nacional 14. Las imágenes muestran cuando el vehículo del transporte pesado perdió el control y causó la múltiple colisión.

Personal de los bomberos constató que el piloto de un vehículo de transporte pesado se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", para liberarlo.

EN ESTE MOMENTO

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Posteriormente, técnicos en urgencias médicas efectuaron la evaluación correspondiente y establecieron que el piloto había fallecido debido a politraumatismo.

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Ante esta situación, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que llevaran a cabo los procedimientos de rigor.

El paso vehicular está habilitado en un carril por sentido; sin embargo, la circulación es lenta.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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