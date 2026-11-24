Los Bomberos Municipales informan que un motorista y su acompañante murieron en un accidente de tránsito en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico.

Jorge Leal, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), señala que el percance complica la circulación en la zona 17, hacia la salida norte de la capital.

Agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en el lugar y coordinan el cierre de carriles mientras esperan a los fiscales del Ministerio Público, quienes efectuarán las diligencias.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, explica que el ingreso a la capital también es lento porque algunos conductores reducen la velocidad para observar la escena.

La PMT cierra el carril derecho. El carril izquierdo y el auxiliar permanecen habilitados.

Ante la afluencia vehicular en el sector, las autoridades viales recortan el carril reversible entre los kilómetros 8 y 7 para agilizar el tránsito hacia el norte.

Al realizar la evaluación correspondiente, los paramédicos confirmaron que ambos hombres, de aproximadamente 20 a 25 años, ya no contaban con signos vitales debido a las lesiones sufridas en el percance vial cuándo viajaban a bordo de una motocicleta https://t.co/wAek8w0QP4 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 24, 2026

A su vez, un motorista fue atropellado en el kilómetro 15.5 de la ruta a El Salvador, con dirección a oriente, según informa la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula.

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