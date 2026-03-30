Accidente en la ruta al Pacífico: mujer sale con vida tras caer en un barranco

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Accidente en la ruta al Pacífico: mujer sale con vida tras caer en un barranco

Los bomberos informaron que una mujer sobrevivió tras caer con su vehículo en un barranco en la ruta al Pacífico.

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Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 30 de marzo una mujer de 27 años sobrevivió luego de que el automóvil en el que viajaba cayera a un barranco en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, hacia la colonia Monte María.

Añadieron que vecinos escucharon gritos de auxilio desde el fondo del barranco y alertaron por medio del número telefónico 123.

Las llamadas las recibió el radiooperador de turno, quien coordinó el envío inmediato de unidades de emergencia.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron varios metros abajo un vehículo particular accidentado, donde una mujer permanecía atrapada entre los hierros retorcidos.

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Elementos de rescate descendieron al sitio y utilizaron equipo especializado para liberar a la víctima.

Tras varios minutos de trabajo, lograron extraerla y trasladarla a la superficie, donde la estabilizaron.

Posteriormente, la mujer fue llevada a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues sufrió múltiples lesiones que requieren atención especializada en traumatología.

Las autoridades no descartan que el accidente haya ocurrido por la pérdida de control del vehículo mientras circulaba por el sector.

Para ver más: VIDEOS | El choque y el rescate de un piloto: Así ocurrió un accidente en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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