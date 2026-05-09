Accidente entre camión y picop deja muertos, heridos y cierre vial en la Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala informaron a las 13.05 horas de este 9 de mayo sobre un fuerte accidente de tránsito en la ruta Interamericana.

En el kilómetro 101 de la ruta CA–1 Occidente chocaron un camión y un picop. El transporte de carga está rotulado por la Municipalidad de San Francisco La Unión, Quetzaltenango.

Los bomberos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas, quienes requirieron cuidados médicos urgentes, por lo que fueron trasladados al Hospital de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, entre ellos dos menores.

De acuerdo con los paramédicos, dos personas murieron en el lugar del accidente, un hombre y una mujer.

La colisión obstaculiza dos carriles, por lo que las autoridades viales habilitaron un carril reversible para regular la movilidad en el sector.

En imágenes compartidas por el cuerpo de socorro se observa que el camión transportaba cajas con verduras y salió de la vía hasta quedar atrapado en la tierra.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚨🚑



Kilómetro 101 de la Ruta Interamericana, se reporta una colisión entre un camión y un vehículo tipo pick-up.



Elementos de @ASONBOMDGT a bordo de las unidades AD-132 y RD-121 asisten brindando atención pre-hospitalaria a una persona… pic.twitter.com/J3mj5RO4TM — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) May 9, 2026

El picop quedó volcado y con daños en distintos ángulos.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni de los heridos.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena.

*Con información de Emy Sánchez

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