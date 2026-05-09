Accidente entre camión y picop deja muertos, heridos y cierre vial en la Interamericana

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Accidente entre camión y picop deja muertos, heridos y cierre vial en la Interamericana

Dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas tras un fuerte accidente entre un camión y un picop en la ruta Interamericana, donde el tránsito quedó parcialmente bloqueado.

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Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala informaron a las 13.05 horas de este 9 de mayo sobre un fuerte accidente de tránsito en la ruta Interamericana.

En el kilómetro 101 de la ruta CA–1 Occidente chocaron un camión y un picop. El transporte de carga está rotulado por la Municipalidad de San Francisco La Unión, Quetzaltenango.

Los bomberos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas, quienes requirieron cuidados médicos urgentes, por lo que fueron trasladados al Hospital de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, entre ellos dos menores.

De acuerdo con los paramédicos, dos personas murieron en el lugar del accidente, un hombre y una mujer.

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La colisión obstaculiza dos carriles, por lo que las autoridades viales habilitaron un carril reversible para regular la movilidad en el sector.

En imágenes compartidas por el cuerpo de socorro se observa que el camión transportaba cajas con verduras y salió de la vía hasta quedar atrapado en la tierra.

El picop quedó volcado y con daños en distintos ángulos.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni de los heridos.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena.

*Con información de Emy Sánchez

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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