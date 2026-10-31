Accidente entre microbús y picop deja 18 heridos en la ruta Interamericana y afecta el tránsito en Chimaltenango

Un accidente de tránsito entre un microbús y un picop dejó 18 personas heridas este sábado 31 de octubre, en el kilómetro 73 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango, en donde los cuerpos de socorro efectuaron labores de rescate y atención de los afectados.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que trasladaron a 16 personas heridas a la emergencia del Hospital de Tecpán, luego de atender la colisión.

Además, confirmaron que tres personas quedaron atrapadas en el microbús, por lo que fue necesario utilizar equipo de extracción vehicular para liberarlas.

Movilizan varias unidades de rescate

La emergencia movilizó a socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales de Patzicía, Santa Cruz Balanyá, Tecpán Guatemala, Patzún y Zaragoza.

Por su parte, Víctor Gómez, portavoz del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, explicó que la institución recibió llamadas de emergencia al número 122 para alertar sobre la colisión.

🚨 Accidente de tránsito 🚨 A la altura del kilómetro 73 de la ruta interamericana jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango, se produce un accidente de tránsito que involucró un microbús y un pick up. Al lugar se destacó personal de las estaciones de @ASONBOMDGT de Patzicía, Santa Cruz Balanyá, Tecpan Guatemala, Patzún y Zaragoza a bordo de las unidades AD-131, RD-122, RD-144, AD-134, RD-86, AD-173, AD-132, AD-94, RD-124 y RD-136. El personal de @ASONBOMDGT asistieron y posteriormente trasladaron a la emergencia del hospital de Tecpán a 16 personas heridas, se utilizó equipo de extricación vehicular para rescatar a tres personas que habían quedado atrapadas en el vehículo tipo microbús. Al lugar se coordinó el apoyo de la @PNCdeGuatemala quienes quedaron a cargo del procedimiento correspondiente. #Emergencias #ASONBOMD #Patzicía #LineadeEmegencias1554 #LineadeEmergenciasWhatsApp50426314 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 1, 2026

Indicó que elementos de la 99 compañía, de Chupol, Chichicastenango, acudieron al lugar y encontraron a una persona atrapada en la estructura de uno de los vehículos.

Los socorristas efectuaron las maniobras necesarias para rescatarla y posteriormente evaluaron al conductor y a su ayudante, quienes, según el reporte de los Bomberos Voluntarios, resultaron ilesos.

Accidente afecta la circulación en la ruta Interamericana

Las labores de atención de los heridos, el rescate de las personas atrapadas y la presencia de unidades de emergencia afectaron la circulación vehicular en el sector del kilómetro 73.

Bomberos Voluntarios efectúan labores de rescate tras la colisión entre un microbús y un picop en el kilómetro 73 de la ruta Interamericana, en Patzicía, Chimaltenango. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que coordinaron la señalización del área para prevenir otros percances.

Asimismo, los Bomberos Municipales Departamentales solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes quedaron a cargo del procedimiento correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas de la colisión ni han informado sobre el estado de salud de las personas trasladadas al hospital.

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