Accidente entre tráiler y varios vehículos complica el tránsito en ambos sentidos de la ruta al Atlántico

Un accidente múltiple dejó por lo menos seis personas heridas este lunes 11 de agosto, en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, en zona 18, donde el tránsito fue interrumpido en ambos sentidos debido al impacto.

Socorristas informaron que en el percance están involucrados un tráiler, un camión recolector de basura y varios vehículos livianos.

De forma preliminar se reportaron seis personas con golpes en distintas partes del cuerpo, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Las víctimas no han sido identificadas.

“Kilómetro 10.5, ruta al Atlántico. Se reporta un accidente que involucra la colisión de varios vehículos. @bomberosmuni brindan atención a varias personas, realizando su traslado a un centro asistencial. Información en desarrollo”, publicaron los Bomberos Municipales en sus redes sociales.

Sin vías alternas

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el accidente impactará de manera considerable en el transito de la este lunes, ya que en el lugar donde ocurrió no hay vías alternas.

Montejo agregó que, debido a lo fuerte del percance, el tránsito de ingreso a la ciudad está detenido por completo desde el km 13.8 y de salida en el km 5.

Confirmó que se trata de una colisión de un tráiler y seis vehículos más en el km.10.5 de ruta El Atlántico, en la zona 18.

Se reporta un accidente que involucra la colisión de varios vehículos, @bomberosmuni brindan atención a verías personas realizando su traslado a un centro asistencial, información en desarrollo. pic.twitter.com/CR2dLORsK5 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 11, 2025