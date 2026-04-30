Accidentes de tránsito dejan un muerto y ocho heridos en Coatepeque y El Progreso

Dos accidentes de tránsito registrados este jueves 30 de abril en Coatepeque, Quetzaltenango, dejaron ocho personas heridas, entre ellas una mujer que requirió traslado hospitalario, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El primer hecho se registró en la calzada Luis Flores Asturias, donde socorristas brindaron atención prehospitalaria a siete personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial.

En otro incidente, ocurrido en la carretera a Nuevo Chuatuj, los bomberos evaluaron a una mujer de 39 años, residente en la lotificación El Arroyo, quien presentaba contusión en la rótula izquierda y laceraciones en el miembro superior derecho.

Según la versión de la paciente, el vehículo en el que viajaba presentó fallas mecánicas mientras subía una pendiente, lo que provocó que retrocediera sin control hasta volcar a un costado de la carretera.

La mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada al Hospital Nacional de Coatepeque, donde quedó bajo evaluación médica.

En otro hecho, en el kilómetro 62 de la ruta que comunica a Sansare y Sanarate, El Progreso, un motorista murió luego de haber sido atropellado.

Bomberos Municipales Departamentales de Sansare informaron que, al llegar al lugar, la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚑🚨



Calzada Luis Flores Asturias, Coatepeque Quetzaltenango, se reporta un accidente de tránsito en el lugar.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Coatepeque a bordo de las unidades AD-97, AD-166 y A-10 asisten brindando atención… pic.twitter.com/BIYzqLMbqR — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) April 30, 2026

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚑🚨



Zona 7 de Coatepeque Quetzaltenango, se reporta un vehículo volcado.



Elementos de @ASONBOMDGT a bordo de la unidad RD-40 asisten brindando atención pre-hospitalaria a una persona de sexo femenino y posteriormente trasladando a la… pic.twitter.com/plATt6cpKE — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) April 30, 2026