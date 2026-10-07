Accidentes en Escuintla dejan tres muertos y vehículos destruidos este 7 de octubre

Tres personas murieron en accidentes de tránsito en Escuintla este miércoles 7 de octubre, según reportes de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios de la 14 Compañía informaron sobre una colisión entre dos vehículos de transporte pesado en el kilómetro 67 de la autopista a Puerto Quetzal, Escuintla.

En el lugar localizaron un camión que impactó contra la parte trasera de un tráiler.

Los socorristas indicaron que las dos personas que viajaban en el camión murieron y quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesario utilizar equipo especial para extraer los cuerpos.

El camión quedó destruido debido a la fuerza del impacto contra el tráiler.

Provial informó que, debido al accidente, agentes habilitaron un carril reversible hacia el sur para agilizar el tránsito.

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Motorista muere en percance en Escuintla

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente en el kilómetro 94 de la antigua ruta a Puerto San José, Escuintla.

En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta y un picop. El conductor de la motocicleta murió en el lugar.

Según el reporte de los bomberos, los ocupantes del picop no fueron localizados.

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