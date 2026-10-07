Accidentes en Escuintla dejan tres muertos y vehículos destruidos este 7 de octubre

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Accidentes en Escuintla dejan tres muertos y vehículos destruidos este 7 de octubre

Dos personas que viajaban en un camión y un motorista murieron en distintos accidentes de tránsito ocurridos en Escuintla.

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ACCIDENTE EN KM 67 DE AUTOPISTA PUERTO QUETZAL. KM 67. DOS MUERTOS. 7.10.26

Dos personas murieron en accidente entre camión y plataforma en el km 67 de la autopista a Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto Prensa Libre: captura de video de Provial)

Tres personas murieron en accidentes de tránsito en Escuintla este miércoles 7 de octubre, según reportes de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios de la 14 Compañía informaron sobre una colisión entre dos vehículos de transporte pesado en el kilómetro 67 de la autopista a Puerto Quetzal, Escuintla.

En el lugar localizaron un camión que impactó contra la parte trasera de un tráiler.

Los socorristas indicaron que las dos personas que viajaban en el camión murieron y quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesario utilizar equipo especial para extraer los cuerpos.

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El camión quedó destruido debido a la fuerza del impacto contra el tráiler.

Provial informó que, debido al accidente, agentes habilitaron un carril reversible hacia el sur para agilizar el tránsito.

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Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente en el kilómetro 94 de la antigua ruta a Puerto San José, Escuintla.

En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta y un picop. El conductor de la motocicleta murió en el lugar.

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Según el reporte de los bomberos, los ocupantes del picop no fueron localizados.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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