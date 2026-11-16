Accidentes y ataque armado dejan cuatro motoristas muertos en la capital y El Tejar

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Accidentes y ataque armado dejan cuatro motoristas muertos en la capital y El Tejar

Los bomberos informaron de la muerte de cuatro motoristas en distintos sucesos ocurridos en la capital y Chimaltenango.

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ACCIDENTE EN LA 25 CALLE DE LA AVENIDA HINCAPIÉ. MUERE MOTORISTA

Motorista pierde la vida en accidente en la avenida Hincapié y 25 calle, zona 13. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Cuatro motoristas perdieron la vida en accidentes de tránsito y hechos de violencia en distintos puntos de Guatemala en las últimas horas, según reportes de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales informaron que un motorista murió en un accidente en la avenida Hincapié y 25 calle, zona 13. En el lugar, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 38 años junto a una motocicleta.

Técnicos en urgencias médicas confirmaron que el hombre presentaba politraumatismo y carecía de signos vitales. La víctima no ha sido identificada.

Agentes de la Policía Nacional Civil quedaron a cargo del resguardo de la escena, donde fueron localizadas varias latas de bebidas.

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El accidente complica la movilidad vehicular en este sector de la avenida Hincapié, con dirección a Boca del Monte, Villa Canales. La comuna informó del cierre de carriles por las diligencias de ley.

Los Bomberos Municipales también reportaron que recibieron llamadas a la línea telefónica 123 sobre un accidente de tránsito en la calzada Raúl Aguilar Batres y 16 calle, zona 11. En el lugar, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 28 años junto a una motocicleta.

Los paramédicos evaluaron al hombre y confirmaron que presentaba politraumatismo y carecía de signos vitales. La motocicleta quedó con daños severos.

Ataque armado en El Tejar

Los Bomberos Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, informaron de un ataque armado en el kilómetro 50.2 de la ruta Interamericana.

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Los socorristas localizaron a una mujer y un hombre heridos junto a una motocicleta.

Al evaluarlos, confirmaron que ambos habían muerto debido a múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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