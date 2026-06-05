Agente de PNC que arrolló a ciclista y que murió en la ruta Interamericana fue puesto a disposición de un juzgado

Las cámaras de videovigilancia del sector captaron los momentos previos al accidente ocurrido la tarde del jueves en el kilómetro 53.8 de la ruta Interamericana, en la cabecera departamental de Chimaltenango.

En las imágenes se observa a Leonel Sas Valle, de 47 años, mientras esperaba para cruzar la carretera junto a su bicicleta, cuando fue impactado por una autopatrulla de la PNC. Tras la colisión, otro vehículo que circulaba en sentido contrario también lo atropelló. El ciclista sufrió heridas graves y falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Nacional Civil informó que el conductor de la autopatrulla, un agente asignado a la Comisaría 73, fue detenido y puesto a disposición del juez de turno mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades. Hasta ahora, la institución no ha revelado la identidad del agente involucrado.

El caso cobró relevancia luego de que varios videos del accidente circularan en redes sociales y mostraran distintos ángulos del momento en que ocurrió el percance. Las grabaciones forman parte de los elementos que analizan las autoridades para establecer cómo se desarrollaron los hechos.

Ciclista murió tras sufrir múltiples lesiones

De acuerdo con información oficial, Leonel Sas Valle fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Chimaltenango con politraumatismo, fractura de pelvis y otras lesiones de gravedad.

Posteriormente fue referido al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19, en la capital, donde falleció al ingresar debido a la severidad de las heridas.

Las imágenes difundidas muestran que, tras el impacto de la autopatrulla, el ciclista cayó sobre la cinta asfáltica y segundos después fue atropellado por otro vehículo que no logró detenerse.

Accidente en la Interamericana: Patrulla embiste a ciclista.



Video: redes sociales pic.twitter.com/zlTBa2lNNe — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 5, 2026

Agente capturado enfrenta proceso judicial

El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que el agente que conducía la unidad policial fue detenido y quedó a disposición de las autoridades judiciales. Según explicó, las investigaciones incluyen el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios recopilados en el lugar del accidente.

“Hay un trabajo de investigación y cámaras de videovigilancia que reflejan cómo ocurrió el hecho en el sector del departamento de Chimaltenango. El agente policial que conducía la autopatrulla ha sido puesto a disposición del juez de turno, donde deberá solventar su situación legal en relación con este lamentable hecho de tránsito”, indicó Aguilar.

La autopatrulla involucrada quedó bajo resguardo y fue puesta a disposición del Ministerio Público, que desarrolla las diligencias correspondientes.

PNC: atender una emergencia no exime de responsabilidad

El director adjunto de la PNC, Héctor Noé González Prera, explicó que la unidad policial se dirigía a atender una llamada de auxilio cuando ocurrió el accidente.

El funcionario señaló que la obligación de la institución es responder a emergencias ciudadanas; sin embargo, enfatizó que esa circunstancia no excluye la responsabilidad individual del conductor.

Asimismo, indicó que será el órgano jurisdiccional competente el que determine si existe alguna responsabilidad penal o administrativa derivada de lo sucedido. La institución también reiteró que los agentes policiales están sujetos a las mismas normas legales que cualquier ciudadano guatemalteco.

Federación de Ciclismo lamenta fallecimiento

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala expresó sus condolencias por la muerte de Leonel Sas Valle y manifestó su preocupación por los incidentes de tránsito que han afectado a ciclistas en los últimos meses.

En un comunicado oficial, la entidad señaló que el fallecimiento del deportista recuerda la vulnerabilidad de quienes utilizan la bicicleta en las carreteras del país y reiteró el llamado a respetar la distancia mínima de 1.5 metros al rebasar a un ciclista.

La federación también exhortó a los usuarios de la vía pública a conducir con responsabilidad, prudencia y respeto para reducir los riesgos de accidentes.

Investigación continúa

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil continúan con la recopilación de evidencias para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la ruta Interamericana.

Mientras tanto, el agente capturado permanece a disposición de un juez, quien deberá resolver su situación jurídica conforme avancen las pesquisas. Las autoridades tampoco han informado si existe alguna acción en curso para identificar plenamente al conductor del segundo vehículo involucrado en el hecho.

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