Sucesos
Al menos ochos fallecidos han dejado múltiples ataques armados en Guatemala este 30 de agosto
Autoridades y cuerpos de socorro registraron varios hechos armados en la capital, Chimaltenango y Sacatepéquez que han dejado al menos cuatro fallecidos.
Ataque armado en la zona 7 que dejó dos personas fallecidos. (Foto Prensa Libre: Policía Municipal de Tránsito)
Varios ataques armados han sido registrados por las autoridades durante este domingo 31 de agosto, dejando de forma preliminar un saldo de ocho personas fallecidas.
Los hechos han sido reportados tanto por los cuerpos de socorro como por las autoridades de tránsito.
En la ciudad capital, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre dos hechos armados: uno ocurrido en la avenida Elena y otro en la zona 7.
De acuerdo con Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad capital, el ataque armado ocurrido en el bulevar La Madre, zona 7, dejó como saldo un hombre y una mujer fallecidos sobre la banqueta.
El segundo ataque armado se registró en la 9.ª calle de la avenida Elena y dejó a dos personas fallecidas.
Ambos hechos han generado complicaciones en la movilidad vehicular debido a los cierres realizados para permitir que las autoridades lleven a cabo las diligencias correspondientes.
En otros puntos de Guatemala también se han registrado hechos de violencia. Durante la tarde de este domingo, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un ataque armado en la zona 1 de Zaragoza, Chimaltenango.
Según los cuerpos de socorro, este hecho dejó a dos personas fallecidas y una herida, quien fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.
Los cuerpos de socorro también reportaron un cuarto ataque armado en Pastores, Sacatepéquez, específicamente en un sector conocido como El Matute.
En el lugar, dos hombres fallecieron, mientras que una tercera persona resultó herida y fue trasladada al Hospital de Antigua Guatemala.
De manera preliminar, los cuatro ataques armados registrados durante la jornada dejan un saldo de ocho personas fallecidas y dos heridas.
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