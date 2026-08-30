Al menos ochos fallecidos han dejado múltiples ataques armados en Guatemala este 30 de agosto

Varios ataques armados han sido registrados por las autoridades durante este domingo 31 de agosto, dejando de forma preliminar un saldo de ocho personas fallecidas.

Los hechos han sido reportados tanto por los cuerpos de socorro como por las autoridades de tránsito.

En la ciudad capital, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre dos hechos armados: uno ocurrido en la avenida Elena y otro en la zona 7.

De acuerdo con Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad capital, el ataque armado ocurrido en el bulevar La Madre, zona 7, dejó como saldo un hombre y una mujer fallecidos sobre la banqueta.

HECHO ARMADO: BULEVAR LA MADRE Y 11 AVENIDA, ZONA 7



Debido al hecho armado registrado en el sector, Policía MT trabaja con un carril reversible para mantener la circulación.



Conductores, manejen con precaución, respeten la señalización y sigan las indicaciones de nuestros… pic.twitter.com/U3zdbxLOA8 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) August 30, 2026

El segundo ataque armado se registró en la 9.ª calle de la avenida Elena y dejó a dos personas fallecidas.

¡Disparos en la Avenida Elena!



Muere un hombre en la 9 calle de zona 1 tras hecho armado. La Policia Nacional Civil mantiene cierre total desde 5 calle zona 3. pic.twitter.com/xMX0Yp0gdm — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 30, 2026

ACTUALIZACIÓN SOBRE HECHO ARMADO EN AVENIDA ELENA



La Policía MT informa sobre los cierres y desvíos implementados en el sector de avenida Elena, con el objetivo de mantener la movilidad mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes en el lugar.… pic.twitter.com/P2TGCpAVm1 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) August 30, 2026

¡Les dispararon cuando estaban en banqueta!



Hombre y mujer murieron en bulevar La Madre de la zona 7. pic.twitter.com/6eMySzkwih — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 30, 2026

Ambos hechos han generado complicaciones en la movilidad vehicular debido a los cierres realizados para permitir que las autoridades lleven a cabo las diligencias correspondientes.

En otros puntos de Guatemala también se han registrado hechos de violencia. Durante la tarde de este domingo, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un ataque armado en la zona 1 de Zaragoza, Chimaltenango.

🚨 EmergenciaCBMD | INCIDENTE ARMADO 🚨🚑



Zona 1 de Zaragoza Chimaltenango, se reporta un incidente armado en el sector.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Zaragoza a bordo de las unidades AD-173 y RD-86 infoman que en el lugar localizan a dos personas de género… pic.twitter.com/V7hrLjAKSm — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 30, 2026

Según los cuerpos de socorro, este hecho dejó a dos personas fallecidas y una herida, quien fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.

Los cuerpos de socorro también reportaron un cuarto ataque armado en Pastores, Sacatepéquez, específicamente en un sector conocido como El Matute.

🚨 EmergenciaCBMD | INCIDENTE ARMADO 🚑🚨



Pastores Sacatepéquez, se reporta un ataque armado en el sector conocido como el Matute y Sector de Pueblo Nuevo.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de Pastores y Jocotenango Sacatepéquez a bordo de las unidades AD-114, AD-183… pic.twitter.com/DFcYPkZ1VR — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 30, 2026

En el lugar, dos hombres fallecieron, mientras que una tercera persona resultó herida y fue trasladada al Hospital de Antigua Guatemala.

De manera preliminar, los cuatro ataques armados registrados durante la jornada dejan un saldo de ocho personas fallecidas y dos heridas.

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