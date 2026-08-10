Asaltan bus extraurbano en Chichicastenango: pasajeros pierden sus pertenencias y dos mujeres son hospitalizadas

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Asaltan bus extraurbano en Chichicastenango: pasajeros pierden sus pertenencias y dos mujeres son hospitalizadas

Tras el asalto ocurrido en Chupol, el bus llegó hasta las instalaciones de los Bomberos Municipales Departamentales en El Tejar, donde los pasajeros recibieron atención.

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Varios sospechosos abordaron la unidad cuando circulaba por Chupol, Quiché, y despojaron a los pasajeros de sus pertenencias. Dos mujeres necesitaron atención hospitalaria. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Varios sospechosos abordaron la unidad cuando circulaba por Chupol, Quiché, y despojaron a los pasajeros de sus pertenencias. Dos mujeres necesitaron atención hospitalaria. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que un bus extraurbano se detuvo frente a las instalaciones del cuerpo de socorro porque los pasajeros habían sido asaltados.

Según la versión de las víctimas, recopilada por los socorristas, varios sospechosos abordaron la unidad de transporte. El asalto ocurrió mientras el bus circulaba por Chupol, Chichicastenango, Quiché.

Después de que los asaltantes despojaron a los pasajeros de sus pertenencias, el bus continuó su recorrido hasta El Tejar, Chimaltenango.

Los paramédicos atendieron a los pasajeros del bus de transportes Méndez, que cubre la ruta de San Pedro La Laguna, Sololá, a la Ciudad de Guatemala.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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