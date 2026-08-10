Asaltan bus extraurbano en Chichicastenango: pasajeros pierden sus pertenencias y dos mujeres son hospitalizadas

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que un bus extraurbano se detuvo frente a las instalaciones del cuerpo de socorro porque los pasajeros habían sido asaltados.

Según la versión de las víctimas, recopilada por los socorristas, varios sospechosos abordaron la unidad de transporte. El asalto ocurrió mientras el bus circulaba por Chupol, Chichicastenango, Quiché.

Después de que los asaltantes despojaron a los pasajeros de sus pertenencias, el bus continuó su recorrido hasta El Tejar, Chimaltenango.

Los paramédicos atendieron a los pasajeros del bus de transportes Méndez, que cubre la ruta de San Pedro La Laguna, Sololá, a la Ciudad de Guatemala.

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Tras la evaluación, dos mujeres fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango porque presentaban crisis nerviosas que ameritaban atención médica.

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