Ataque armado contra microbús provoca cierres vehiculares en la calzada Roosevelt

Un ataque armado ocurrió este lunes 7 de septiembre en la calzada Roosevelt, en la 12 avenida de la zona 7, hacia el área de Mixco, informó Amílcar Montejo, vocero de la PMT, a través de la red social X.

De acuerdo con el informe de la PMT, en el lugar se encuentran los Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional Civil y de la PMT. Se confirmó que no hubo heridos, sino únicamente daños materiales en el vehículo.

La PMT cerró los dos carriles de la izquierda, específicamente los que se encuentran “a un costado del arriate central”, de acuerdo con Montejo.

Además, se informó que se notificará al Ministerio Público sobre los hechos y que las fuerzas de seguridad ya iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables en la zona.

Montejo añadió que según la información preliminar, sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon contra la unidad de transporte.

El microbús quedó con varias perforaciones de bala y aún se desconoce el móvil del ataque.

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