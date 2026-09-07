Tránsito complicado este lunes: hecho de violencia y accidentes obligan a cierres viales

Accidentes de tránsito y un hecho de violencia complican la movilidad en la capital este lunes 7 de septiembre, alerta la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que un motorista murió al chocar contra una jardinera en la avenida Reforma, sector El Obelisco, zona 9.

Añadió que, debido al percance, el Ministerio Público (MP) pidió cerrar un carril de El Obelisco que comunica la zona 10 con la zona 9.

El tráfico proveniente de la avenida Las Américas, zona 14, debe desplazarse hacia la avenida Reforma, zona 10.

Montejo también informó de un ataque armado en la calzada San Juan y 30 avenida, zona 7, en dirección a El Trébol.

Añadió que el ataque fue contra una persona que viajaba en un vehículo. La PMT alerta de cierres viales en el área.

Agregó que en el vehículo viajaban varias personas y que el cierre se registra en el carril derecho hacia el puente El Trébol.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que la víctima es un hombre que conducía un automóvil y murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena en espera de los fiscales del MP.

Ataque armado.



Estamos cerrando calzada San Juan 30 avenida zona 7 hacia El Trébol.



🔴 Confirman deceso de pasajero del vehículo particular.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/sZjF0rpGmb — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 7, 2026

En otro suceso, Montejo informó de una colisión entre un cabezal y un vehículo en el Anillo Periférico y 13 calle “B”, zona 7, en dirección a la Universidad de San Carlos. Por el impacto, el vehículo se empotró contra un poste y lo derribó.

La PMT también informa de tres cabezales averiados que bloquean el distribuidor vial Lomas del Norte.

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Grúas y mecánicos trabajan para retirar estos obstáculos en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, zona 17.

Hoy lunes, tenemos 3 cabezales averiados, bloqueando en paso a desnivel Lomas del Norte.



Varias grúas y mecánicos están accionando para el retiro de los obstáculos en ruta El Atlántico, kilometro 5.5 zona 17.



⚠️ Está bloqueado el viaducto de salida de la ciudad, solo se está… pic.twitter.com/qRlPtMKhvH — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 7, 2026

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