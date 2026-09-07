Tránsito complicado este lunes: hecho de violencia y accidentes obligan a cierres viales

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Tránsito complicado este lunes: hecho de violencia y accidentes obligan a cierres viales

La PMT informa que un hecho armado y varios percances viales obligan a cerrar algunos tramos de la capital este 7 de septiembre.

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ATAQUE ARMADO EN LA CALZADA SAN JUAN Y 30 AVENIDA ZONA 7

Una persona murió baleada en la calzada San Juan y 30 avenida, zona 7, en dirección a El Trébol. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Accidentes de tránsito y un hecho de violencia complican la movilidad en la capital este lunes 7 de septiembre, alerta la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que un motorista murió al chocar contra una jardinera en la avenida Reforma, sector El Obelisco, zona 9.

Añadió que, debido al percance, el Ministerio Público (MP) pidió cerrar un carril de El Obelisco que comunica la zona 10 con la zona 9.

El tráfico proveniente de la avenida Las Américas, zona 14, debe desplazarse hacia la avenida Reforma, zona 10.

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Montejo también informó de un ataque armado en la calzada San Juan y 30 avenida, zona 7, en dirección a El Trébol.

Añadió que el ataque fue contra una persona que viajaba en un vehículo. La PMT alerta de cierres viales en el área.

Agregó que en el vehículo viajaban varias personas y que el cierre se registra en el carril derecho hacia el puente El Trébol.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que la víctima es un hombre que conducía un automóvil y murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

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Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena en espera de los fiscales del MP.

En otro suceso, Montejo informó de una colisión entre un cabezal y un vehículo en el Anillo Periférico y 13 calle “B”, zona 7, en dirección a la Universidad de San Carlos. Por el impacto, el vehículo se empotró contra un poste y lo derribó.

La PMT también informa de tres cabezales averiados que bloquean el distribuidor vial Lomas del Norte.

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Grúas y mecánicos trabajan para retirar estos obstáculos en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, zona 17.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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