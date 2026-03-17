Ataque armado deja fallecido a piloto de ambulancia de centro de salud

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Ataque armado deja fallecido a piloto de ambulancia de centro de salud

Piloto de ambulancia es atacado a balazos en Atescatempa, Jutiapa.

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Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este martes 17 de marzo se registró un incidente armado en la aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa.

En el lugar, socorristas reportaron que el piloto de una ambulancia del Centro de Salud local falleció, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes.

Derivado del ataque, la ambulancia quedó a la orilla de la carretera, con varias perforaciones de bala en el lado del piloto.

Se desconoce el móvil del ataque y la identidad de la víctima.

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Otro ataque armado

En otro hecho, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que una persona fue hallada muerta en un vehículo en la 8a avenida y 3a calle, zona 1 de ese municipio.

Añadió que, por las diligencias de ley, hubo desvíos del tránsito en el área.

Según el reporte preliminar de los Bomberos Voluntarios, la víctima era el piloto del vehículo, quien fue atacado a balazos por desconocidos.

Para leer más: “Se lleva el premio al cobarde del año”: condenan ataque contra mujer durante asalto en la avenida Petapa

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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