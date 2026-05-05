Ataque armado en bulevar Liberación deja un herido; víctima sería extranjera y viajaba en vehículo diplomático

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Ataque armado en bulevar Liberación deja un herido; víctima sería extranjera y viajaba en vehículo diplomático

Un ataque armado se registró en el bulevar Liberación y 3a. avenida, zona 13, frente a la colonia Pamplona, donde el MP y la PNC realizan diligencias en la escena, lo que afecta la circulación vehicular hacia el Obelisco.

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Un ataque armado se registró en el bulevar Liberación y 3a. avenida, zona 13, frente a la colonia Pamplona, donde autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan diligencias en la escena, lo que afecta la circulación vehicular hacia el Obelisco.

Agentes de la PMT regulan el paso vehicular en el sector, mientras las autoridades continúan con la recolección de indicios. (Foto: Prensa Libre, Amilcar Montejo, Muni Guate).

Un ataque armado se registró este 5 de mayo en el bulevar Liberación y 3a. avenida, zona 13, frente a la colonia Pamplona, donde el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizan diligencias para recabar evidencias; según reportes preliminares de la PMT de Guatemala, el hecho habría sido dirigido contra un vehículo vinculado con el cuerpo diplomático.

Transeúntes indicaron que una persona extranjera fue trasladada a un centro hospitalario privado; sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad ni su estado de salud.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el incidente ocurrió en el bulevar Liberación y 3a. avenida, zona 13. El Ministerio Público efectúa un cierre por varios minutos en el tramo, frente a la colonia Pamplona, para procesar la escena.

MuniGuate reportó que dos carriles permanecen bloqueados por las diligencias de la PNC y el MP. La circulación vehicular es lenta y afecta el tránsito desde la calzada Roosevelt hacia el Obelisco, con repercusiones para conductores que se movilizan desde las zonas 7 y 11.

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Agentes de la PMT regulan el paso vehicular en el sector, mientras las autoridades continúan con la recolección de indicios. La información sigue en desarrollo, ya que no han identificado a la víctima.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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