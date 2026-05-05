Ataque armado en bulevar Liberación deja un herido; víctima sería extranjera y viajaba en vehículo diplomático

Un ataque armado se registró este 5 de mayo en el bulevar Liberación y 3a. avenida, zona 13, frente a la colonia Pamplona, donde el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizan diligencias para recabar evidencias; según reportes preliminares de la PMT de Guatemala, el hecho habría sido dirigido contra un vehículo vinculado con el cuerpo diplomático.

Transeúntes indicaron que una persona extranjera fue trasladada a un centro hospitalario privado; sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad ni su estado de salud.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el incidente ocurrió en el bulevar Liberación y 3a. avenida, zona 13. El Ministerio Público efectúa un cierre por varios minutos en el tramo, frente a la colonia Pamplona, para procesar la escena.

MuniGuate reportó que dos carriles permanecen bloqueados por las diligencias de la PNC y el MP. La circulación vehicular es lenta y afecta el tránsito desde la calzada Roosevelt hacia el Obelisco, con repercusiones para conductores que se movilizan desde las zonas 7 y 11.

Agentes de la PMT regulan el paso vehicular en el sector, mientras las autoridades continúan con la recolección de indicios. La información sigue en desarrollo, ya que no han identificado a la víctima.

Ministerio Público cerrará por 20 minutos el tramo total de bulevar Liberación frente a colonia Pamplona zona 13 donde se registró ataque armado para poder levantar evidencias, donde supuestamente dispararon contra un extranjero.



Afecta la zona 7 y zona 11.#05may26PMT pic.twitter.com/JmbO8xygbP — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 5, 2026

Ataque armado, posiblemente contra un vehículo del cuerpo diplomático.



Hecho sucedió en bulevar Liberación 3 avenida zona 13. Transeúntes informaron que una persona extranjera fue ingresada a centro hospitalario privado.



Ministerio Público realiza diligencias frente a colonia… pic.twitter.com/61iETrPRDe — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 5, 2026

#AlertaVial



Unidades de @PNCdeGuatemala y @MPguatemala realizan diligencias en

Bulevar Liberación y 3 avenida #zona13, bloqueado dos carriles.



Circulación vehicular lenta, afecta hasta Calzada Roosevelt con dirección al Obelisco.



Toma en consideración esta información, agentes… pic.twitter.com/z8ixrzyY7N — MuniGuate (@muniguate) May 5, 2026

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