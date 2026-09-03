Ataque armado en bus extraurbano deja a un hombre herido en la calzada Roosevelt

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este jueves 3 de septiembre ocurrió un hecho armado en un bus extraurbano en la calzada Roosevelt, zona 7.

Añadió que el incidente ocurrió cuando el bus circulaba por el tramo de la 1a avenida.

El bus quedó en el carril derecho, mientras agentes de la PMT apoyan en el lugar para mantener el control y la movilidad vehicular.

La PMT pidió a los automovilistas conducir con precaución en el sector y atender las indicaciones de los agentes.

Los Bomberos Municipales atendieron a un hombre de unos 25 años que resultó herido en el hecho de violencia.

Añadieron que la víctima sufrió una herida en la extremidad inferior derecha, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y lo estabilizaron en el lugar.

Posteriormente, el paciente fue trasladado a la Emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo el cuidado de los médicos de turno para recibir atención especializada.

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Aún se desconoce qué originó los disparos en la unidad de transporte.

El paso de vehículos permanece interrumpido en uno de los carriles.

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