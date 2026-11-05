Ataque armado en La Reformita: dos hombres de unos 18 años mueren y una mujer resulta herida

Dos hombres murieron en un ataque armado en la 18 avenida y 24 calle, colonia La Reformita, zona 12, informaron los Bomberos Municipales este jueves 5 de noviembre.

Los socorristas indicaron que en el lugar localizaron a tres personas con heridas de bala. Al evaluarlas, confirmaron que dos habían fallecido.

Según el reporte, una mujer de 32 años fue atendida por una herida en la pierna izquierda y luego trasladada a un hospital.

Las víctimas mortales eran dos hombres de aproximadamente 18 años.

El cuerpo de una de las víctimas quedó dentro de una vivienda y el otro, en una banqueta.

Otros ataques armados

Los Bomberos Municipales también informaron que en la 6a. avenida y 16 calle, colonia San Francisco 1, zona 6 de Mixco, localizaron a un hombre de 43 años con múltiples heridas de bala.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos, el hombre falleció en el lugar.

Para leer más: Una balacera, dos víctimas y una cevichería: los detalles del ataque armado en Pinares del Norte

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales informaron de un ataque armado en una vivienda ubicada en una finca de la aldea Obero, Masagua, Escuintla. Un hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.