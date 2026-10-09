Sucesos
Ataque armado en la zona 7 de Mixco deja tres hombres sin vida
Tres hombres murieron este 9 de octubre en un ataque armado en San Ignacio, zona 7 de Mixco.
Socorristas resguardan los cadáveres de tres hombres que murieron baleados en la zona 7 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Tres personas murieron en un ataque armado perpetrado este 9 de octubre en la zona 7 de Mixco.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el ataque armado ocurrió en la 15 calle y 15 avenida, colonia San Ignacio.
Se trata de tres hombres, identificados por familiares como Edgar Manolo Zúñiga Patzán, de 42 años; Gerson Giovani Rojas Cruz, 40, y Henry Daniel González Culajay, 23.
Al lugar fueron requeridos peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil para efectuar las investigaciones y esclarecer el caso.