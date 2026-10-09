Ataque armado en la zona 7 de Mixco deja tres hombres sin vida

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Ataque armado en la zona 7 de Mixco deja tres hombres sin vida

Tres hombres murieron este 9 de octubre en un ataque armado en San Ignacio, zona 7 de Mixco.

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Socorristas resguardan los cadáveres de tres hombres que murieron baleados en la zona 7 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Tres personas murieron en un ataque armado perpetrado este 9 de octubre en la zona 7 de Mixco.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el ataque armado ocurrió en la 15 calle y 15 avenida, colonia San Ignacio.

Se trata de tres hombres, identificados por familiares como Edgar Manolo Zúñiga Patzán, de 42 años; Gerson Giovani Rojas Cruz, 40, y Henry Daniel González Culajay, 23.

Al lugar fueron requeridos peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil para efectuar las investigaciones y esclarecer el caso.

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ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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