Ataque armado en zona 25 deja dos fallecidos y cierres viales: otros hechos violentos dejan dos muertos en Chimaltenango

Un ataque armado registrado este jueves 24 de septiembre en el sector 2 de la colonia El Buen Pastor, zona 25 de la capital, dejó dos personas fallecidas y obligó a efectuar cierres viales para resguardar la escena y permitir el trabajo de las autoridades.

Las víctimas, cuyas edades se presume que serían de 20 y 16 años, se encontraban en un microbús cuando ocurrió el hecho de violencia. Los cuerpos de socorro no han confirmado oficialmente sus edades.

Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a ambos con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Después de evaluarlos, los paramédicos determinaron que habían fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Cierres viales en zona 25

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el hecho ocurrió en la entrada al sector 2 de la colonia El Buen Pastor.

Debido a las diligencias, comenzaron cierres viales para el tránsito local en el sector. Montejo indicó que el Ministerio Público (MP) fue notificado para efectuar el procesamiento de la escena.

Ataque armado.



Alerta en Sector 2, entrada a colonia El Buen Pastor zona 25, hecho de violencia deja el saldo de 2 personas fallecidas.



Ministerio Público fue notificado. Inician cierres viales para el tráfico local. pic.twitter.com/ie0zxsYExp — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 24, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, posibles responsables o el móvil del crimen.

Otros hechos violentos reportados

La jornada también estuvo marcada por otros hechos en distintos puntos del país. Bomberos Voluntarios informaron que un hombre fue localizado sin vida en un área verde entre Parramos y San Luis, Chimaltenango. Los socorristas coordinaron con las autoridades para las diligencias correspondientes.

🚨PERSONA FALLECIDA🚨



📍Entre Parramos y San Luis, Chimaltenango



✒️Un hombre es localizado sin vida en area verde, por lo que Bomberos #107Cia coordinaron con las autoridades competentes#75añosCVB pic.twitter.com/hESRXUFMqY — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 24, 2026

En otro caso, en la ruta de Santa Lucía Cotzumalguapa hacia Yepocapa, Chimaltenango, socorristas localizaron a una persona fallecida con una herida de arma de fuego. La escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC).

ATAQUE ARMADO



En la ruta de Santa Lucía Cotzumalguapa hacia Yepocapa, Chimaltenango, Bomberos Voluntarios de la 18ª Compañía localizaron a una persona fallecida a consecuencia de una herida de arma de fuego.



La escena quedó bajo resguardo de agentes de la Policía Nacional… pic.twitter.com/683mgNG4NW — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 24, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.