Ataques armados dejan cuatro fallecidos en las últimas horas; un motorista figura entre las víctimas

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Ataques armados dejan cuatro fallecidos en las últimas horas; un motorista figura entre las víctimas

Los bomberos informaron sobre personas fallecidas en hechos de violencia ocurridos en Petén, Amatitlán y San Juan Sacatepéquez.

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MATAN A MOTORISTA EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ

Socorristas atienden emergencia por motorista atacado a balazos en San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: captura de video de los Bomberos Voluntarios)

Cuatro personas perdieron la vida en ataques armados registrados en distintos departamentos de Guatemala, según el reporte de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la noche del martes 4 de agosto ocurrió un ataque armado en el barrio El Centro, Dolores, Petén.

Socorristas brindaron asistencia a dos personas que sufrieron varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y posteriormente las trasladaron en estado delicado a la Emergencia del Hospital Nacional de Poptún, donde uno de los pacientes falleció tras ser ingresado.

En el lugar del ataque quedó una persona fallecida. El hecho ocurrió en una calle del barrio.

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También informaron que la madrugada de este miércoles 5 de agosto se registró un ataque armado en la aldea Loma Larga, Amatitlán, donde paramédicos auxiliaron a una persona herida y, tras estabilizarla, la trasladaron al Hospital Nacional de Amatitlán.

En el lugar quedó una persona fallecida, por lo que los bomberos avisaron a las autoridades correspondientes.

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles atendieron una emergencia en el sector Las Dalias, en el ingreso a San Juan Sacatepéquez, tras recibir múltiples llamadas que alertaban sobre un ataque armado contra un motorista.

Al llegar al lugar localizaron a un hombre con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, principalmente en el cráneo y el tórax.

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De inmediato le brindaron primeros auxilios avanzados; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, confirmaron que había fallecido en el lugar.

Según el reporte de los bomberos, la víctima fue identificada como José Luis Jocop Pérez, de 26 años, residente de Pinares de San Juan, aldea Comunidad de Zet, San Juan Sacatepéquez.

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de la motocicleta. Se desconoce el móvil del ataque.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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