Quién era “Gorgojo”, el reo que murió en el preventivo de la zona 18 y era operador de narcomenudeo de la MS

En un incidente armado ocurrido este 2 de agosto en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, en la zona 18, murieron el privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", y su esposa.

Ortiz era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha. Según las investigaciones, en el 2025 la estructura que presuntamente dirigía habría provocado la muerte de 42 personas en 59 ataques armados cometidos en las zonas 3, 7 y 10 de la capital. En esos hechos también resultaron heridas 17 personas.

De acuerdo con las pesquisas, el narcomenudeo, la rivalidad entre pandillas y el ajuste de cuentas fueron los principales móviles de esos crímenes.

Además, las autoridades lo vinculaban con el asesinato de cinco jóvenes que desaparecieron en enero del 2024 después de asistir a un club nocturno de la zona 9.

Carlos Roberto Ortiz Romero nació en la Ciudad de Guatemala y, según las investigaciones, ascendió dentro de su clica hasta convertirse en un operador clave de esa estructura criminal.

De acuerdo con fuentes de investigación, ordenó la ejecución de los cinco jóvenes desaparecidos y que sus cuerpos fueran disueltos en ácido, hecho que presuntamente ocurrió en el barrio El Gallito, zona 3, territorio controlado por la pandilla rival Los Caradura.

Según las pesquisas, ese hecho provocó que Francisco Édgar Domínguez Higueros, identificado como integrante de Los Caradura, expulsara a Ortiz del sector, lo que desencadenó una disputa territorial entre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, con múltiples víctimas.

Ortiz fue capturado en febrero del 2023 en el sector conocido como Las Calaveras, en el barrio El Gallito, zona 3.

Según las autoridades, permanecía en prisión preventiva. Su paradero dentro del Sistema Penitenciario no había sido informado públicamente hasta este 2 de agosto, cuando se confirmó que murió en el incidente armado ocurrido en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, en la zona 18. En el hecho también murió su esposa y un guardia penitenciario resultó herido.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que en el incidente participaron otros privados de libertad, quienes fueron aislados. Además, las autoridades efectuaron una requisa en el centro preventivo.

Ortiz también era investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, ocurrido el 26 de junio del 2025 en la zona 10 capitalina.