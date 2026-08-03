Un hombre muere en ataque armado mientras se desplazaba en picop en la ruta al Pacífico

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Un hombre muere en ataque armado mientras se desplazaba en picop en la ruta al Pacífico

Un hombre muere en un ataque armado cuando se desplazaba en un picop, informaron los bomberos.

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HOMBRE MUERE BALEADO EN SUCHITEPÉQUEZ

Un hombre murió baleado cuando viajaba en picop en el km 122 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que este lunes 3 de agosto se registró un ataque armado en el kilómetro 122 de la ruta al Pacífico.

Agregaron que el hecho de violencia ocurrió contra el ocupante de un picop en un camino de terracería que conduce a la finca Santa Inés.

En el lugar localizaron un picop y, en su interior, a un hombre fallecido por heridas de proyectil de arma de fuego.

Tras la alerta, socorristas de la estación de Santa Bárbara, Suchitepéquez, a bordo de la unidad AD-178 atendieron la emergencia y avisaron a las autoridades correspondientes.

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El vehículo quedó con varias perforaciones de bala. La víctima no ha sido identificada.

Ataque en la zona 18

Los Bomberos Voluntarios informaron que una persona murió y otra resultó herida con arma cortante durante un ataque en una vivienda de la colonia San Jorge, zona 18.

La víctima mortal es un hombre. La mujer herida fue trasladada a un hospital.

Para leer más: Cinco personas mueren baleadas; entre las víctimas hay un trabajador de la PGN y tres mujeres en Quetzaltenango

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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